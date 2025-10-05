Slušaj vest

Vinogradima Antonijević u selu Majdevo kod Leposavića, rani sneg i niske temperature nisu nanele štetu, čak naprotiv, belim sortama grožđa, koje se gaje u ovom vinogradu, ovakve vremenske prilike pogoduju, kaže vlasnik Prvoslav Antonijević, inače predsednik Udruženja vinara i vinogradara „Dolina Ibra” Leposavić.

Ukupna površina vinograda je oko 60 ari, gaje se samo bele sorte grožđa s tim što je prošle godine posađena i jedna crvena sorta. Antonijević kaže da vremenske prilike i rani sneg nisu nanele štetu i da je sve odrađeno na vreme.

„Kod mene ovde, pošto sam imao samo belu sortu, vremenske neprilike nisu uticale jer smo mi pobrali grožđe baš na vreme i kako treba. Ovaj sneg, što se belih sorti tiče, može se reći da pozitivno utiče, da će biti dosta vlage, što je najvažnije, što nije bio slučaj u ovoj godini”, kaže Antonijević.

Ističe da ga sneg u oktobru nije iznenadio i da nije prvi put da padne ovako rano, maltene početkom jeseni.

„Bilo je snega u ovo vreme, mada iza toga opet nastaju neki topli periodi, tako da to nikad se ne zna, ali to su kratka vremenska razdoblja. Generalno dugoročno, to ipak nije iznenađujuće za ovaj period godine”, dodaje.

Antonijević kaže da je zadovoljan godinom koja je za nama u smislu prinosa ali, pre svega, kvaliteta grožđa.

„Svakako da prinosi ove godine nisu zadovoljavajući u tom smislu jer bile su velike suše, znači bilo je potrebe za više vode i za zalivanjem što ranijih godina nije bio slučaj. Ali, s druge strane, kvalitet grožđa je veoma dobar i mislim da će ova godina da se pamti po dobrom vinu. Tako da, bilo je dosta sunca, sunčanih perioda, vino je sazrelo na vreme, sve je to bilo kako treba, tako da očekujemo jednu od boljih godina”, navodi.

Dodaje da još uvek nije počeo sa prodajom i preradom vina, za sad radi samo za sebe ali planira da to promeni.

„Ja sam, takoreći, garažni vinogradar, tako da, to što radim, radim za sebe i nije to komercijalizovano. To su još uvek male količine. Razmišljam u nekoj kasnijoj fazi i o komercijalizaciji, to su planovi za budućnost”, dodaje.

Retkost, a uz to i prednost, je to što Antonijevići svoje vinograde tretiraju organski.

„Mi praktikujemo organsku proizvodnju. To nema veze sa ovakvim, da kažem, nepogodama što se tiče vremena. Ali u svakom slučaju u tom periodu kada je u toj ranijoj fazi, padavine dosta utiču na to da mora više da se prska zato što mi vinograd štitimo spolja, a ne iznutra hemijskim tim sredstvim. Naravno, i to je dozvoljeno ali mi smo se opredelili na organsku proizvodnju tako da tih prskanja bude više jer ako kiša spere onda onda mora ponovo da se prska”, dodaje.

Odlučio se, kaže, da pored belih, zasadi i jednu vrstu crvene sorte grožđa koja je jako popularna.

„Prošle godine sam zasadio i jednu crvenu sortu, to je sorta Pinonoar, da naglasim da sada imam rajnski Rizling. To su, što se kaže, u vinarstvu jedne od, hajde da kažem, najomiljenijih sorti grožđa i mada su u isto vreme i jako zahtevne i zahtevaju puno rada. Napadaju ih razne bolesti, više nego ostale, zato što imaju tanke kožice. Nadam se da ćemo sledeće godine da imamo i crveno vino”, istakao je.

Antonijević ističe da opština Leposavić ima jako pogodnu klimu i plodno zemljište za bavljenje vinogradarstvom i da bi voleo da vidi više mladih da krene da se bavi ovim, kako kaže, jako lepim ali i isplativim zanimanjem.

„Počelo je ovde veoma skromno, sa vinarijom Jevremović, onda su Lakićevići napravili svoj vinograd, mogu slobodno reći, što se kvaliteta vina tiče, jedan od boljih. Ovo podneblje je jako dobro za kvalitet vina, velike temperaturne razlike danju i noću, velika mineralnost je nešto što odlikuje naša vina. Mi smo još mladi vinogradari i vinari, ja pogotovo, ali očekujemo da će se i mlađi ljudi latiti ovog posla, jer zaista, može i lepo da se živi sa posvećenim radom u vinogradu. On je naravno, jako zahtevan, ali verujem da bi bilo isplativo za mlađe generacije da krenu ovim putem”, zaključuje naš sagovornik.