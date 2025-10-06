Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zahvaljući podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, država uspela da obezbedi 400 novih radnih mesta u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za narod u AP Kosovu i Metohiji, čiji će konkretni rezultati biti vidljivi veoma brzo.

Lončar je naglasio da je to važna vest koja pokazuje dodatnu opredeljenost države Srbije za podršku srpskom narodu i zdravstvenom sistemu na prostoru Kosova i Metohije i očuvanju našeg opstanka i opstanka na ovim prostorima, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

- Naše zdravstvene ustanove na KiM oduvek su pružale najsavremeniju zdravstvenu zaštitu svima bez izuzetka i uveren sam da će i novo zapošljavanje u zdravstvenom sektoru naših sunarodnika u južnoj pokrajini biti na korist svima i biti snažan oslonac našem narodu koji se svakodnevno suočava sa brojnim izazovima - naveo je Lončar.

Kako je istakao, srpski zdravstveni radnici u AP KiM uvek mogu da računaju na snažnu i pre svega konkretnu podršku svoje države, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva zdravlja, a nova radna mesta su upravo još jedan pokazatelj takve politike.

