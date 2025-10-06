Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i kandidat te stranke za predsednika Opštine Klokot-Vrbovac Božidar Dejanović posetili su danas porodice Nisić, Jevtić i Marinković u tom mestu.
srpska lista
"SAMO SLOŽNI MOŽEMO OPSTATI" Elek i Dejanović posetili tri višečlane porodice u Klokotu (FOTO)
Slušaj vest
Elek i Dejanović su pozvali građane da glasaju za Srpsku listu na lokalnim izborima 12. oktobra.
„Uz srdačni doček, ove višečlane porodice svedoče da samo jedinstvni i složni možemo opstati i ostati na ovim prostorima“, poručili su iz Srpske liste.
Elek i Dejanović danas su bili gosti petočlane porodice Nisić, osmočlane porodice Marinković, kao i porodice Jevtić koja broji 11 članova.
„To je budućnost srpskog naroda za koji se Srpska lista bori. Složno možemo. Jedino Srpska lista 170“, dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/Kosovo online
Reaguj
Komentariši