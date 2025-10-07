„Ušli smo u poslednju nedelju izborne kampanje. Ti izbori su od suštinskog značaja da povratimo naše četiri opštine na severu i potvrdimo pobedu u šest opština južno od Ibra. Pozivam Srbe da se odazovu na izbore koji su od suštinskog značaja za opstanak na Kosovu“, rekao je Petković za TV Pink.

Pozovao je Srbe da glasaju za Srpsku listu i zaokruže broj 170 na glasačkom listiću i na taj način pokažu da Srbi na Kosovu imaju svog legitimnog predstavnika, a to je Srpska lista.

„Pobeda Srpske liste znači nastavak svih infrastrukturnih projekata. Srpska lista jedina ima punu podršku predsednika i države Srbije“, podvukao je Petković.

Zatražio je podršku za Srpsku listu, kako bi se smenili sa severa, kako je rekao, lažni albanski gradonačelnici i „sklonili gaulajteri“ koji su skoro tri godine činili sve da raznim antisrpskim odlukama promene sliku na terenu.

„Kurti je pokušao sve što je mogao da uradi. Nastojao je da zabrani Srpsku listu, da smanji broj članova u biračkim odborima Srpskoj listi, lažnim izborima postavi četiri lažna gradonačelnika, koji su sa par stotina glasova upravljali srpskim opštinama. Pokušao je na različite načine kroz institucionalno nasilje, hapšenje Srba, militarizacijom severa i maltretiranjem da protera Srbe. Upravo zbog tog nasilja 20 odsto Srba napustilo je sever Kosova. Pokušao je sve što je mogao da protera srpski anrod i instalira Albance na severu, da izvrši neku vrstu integracije severa u kosovski sistem“, ukazao je on.

Petković je istakao da se, bez obzira na Kurtijev teror, srpski narod održao i gledao u pravcu Beograda i predsednika Aleksandra Vučića.

„Možete da maltertirate i gazite narod, ali ne mozzete da otmete što osećaju, a oni nose državu Srbiju u srcu. Srbi će na izborima pokazati da nose Srbiju u srcu“, poručio je Petković.

Petković je ukazao da Kancelarija za KiM, odnosno država Srbija, mnogo toga radi kako bi pomogla Srbima na Kosovu i trudi se da u nemogućim uslovima sačuva mir i stabilnost.

Podsetio je i da će i skupovi građana koji se protive blokadama, u subotu 11. oktobra, biti posvećeni pre svega Srbima na Kosovu, pružajući ima tako podršu.

„Posebno će biti posvećeni srpskom narodu i Srpskoj listi, da dan kasnije zablista Srpska lista, da pobedi i da nastavimo da radimo ono što smo činili i do sada, a bilo je najrazličitijih projekata“, rekao je Petković.

Podsetio je da je u februaru stupila na snagu značajna socijajna mera, kojom je 5.000 socijalno najugroženijih na Kosovu počelo da prima po 20.000 dinara, najavljujući nastavak te finansijske podrške.

„U oktobru nastavljamo sa tim paketom, dodatno će 5.000 Srba, nezaposlenih, dobijati po 20.000 dinara mesečno. To će biti pomoć za 10.000 Srba na KiM, za one koji ne rade, kako bismo ih dodatno motivisali da ostanu na Kosovu i Metohiji“, rekao je Petković.

Na konstataciju da će mnogi to omalovažiti, Petković je odgovorio da oni koji bi to rekli nikada nisu znali da urade nešto za Srbe na Kosovu.

„Kako su se ponašali do 2012, na tacni davali Prištini nezavisnos. To najbolje znaju Srbi na KiM. Oni zato i nemaju podršku na Kosovu i Metohiji jer su stvarali granicu na Jarinju između Srba i Srba“, rekao je Petković i dodao da oni koji danas napadaju državu žele da se srpski narod u potunosti odvoji, da bude razjedinjen i bez sloge, jer oni samo na takav način mogu da deluju.

„Kurti se nada da će blokaderi nasiljem na ulici da preuzmu vlast, kako bi već sutra priznali Kosovo, jer njega samo to interesuje. Niti će blokaderi doći na vlast, niti će se vlast formirati na ulici, već na izborima“, rekao je Petković.

Ponovio je da država Srbija izdvaja velika sredsvta za pomoć Srbima na Kosovu, te istakao da je budžet Kancelarije za KiM nikad veći i da će se sa pomoći nastaviti jer se opredeljenje za Kosovo dokazuje konkretnim delima.

„Pomažemo i SPC i srpski narod, da osptane u najtežim uslovima“, dodao je Petković.

Komentarišući činjenicu da je u Gračanici prvi put albanski kandidat u trci za funkciju, Petković je ukazao da u toj opštini očekuje ubedljivu pobedu kandidata Srpske liste Novaka Živića, koji je, istakao je, pošten i čestit Srbin koji sa porodicom živi na Kosovu i kojeg narod dobro poznaje.

Ukazao je, međutim, da bi Srbi ponekad mogli i da se ugledaju na Albance i kako se čuvaju i kako se treba odnositi prema nacionalnim interesima.

„Oni se međusobno napadaju, i u kampanji su kao rogovi u vreći. Ali, kada je potrebno da se ujedine protiv Srbije, Vučića, srpskog naroda, oni su jedinstveni. Kada su glasali u skupštini za tzv. Vojsku Kosova, svi su bili kao jedan. U Gračanici imaju jedinstvenog kandidata, u Klokotu takođe“, rekao je Petković.

Dodao je da je Kurtijeva politika „nema Srba, nema ni problema“ i da to što on najotvorenije podržava blokadere, jasno pokazuje na koju stranu Srbi treba da idu i šta da rade.

„Ako Kurti neće ZSO, to je najbolji pokazatelj da je ZSO dobra za srpski narod. Ako želi da ukine Srpsku listu, to znači da svi treba da glasaju za nju. Ako napada predsednika Vučića, to je znači da je on najbolji za Srbiju i Srbe“, rekao je Petković.

Govoreći o hapšenjima Srba, rekao je da se ljudi hapse zbog ćiriličkog napisa na majicama, zbog lika cara Lazara, zbog srpskog imena i prezimena.

„Mogu da zabranjuju ćirilicu i krsnu slavu, da čine sve da pogaze našu trobojku, ali ne mogu u duši Srbina na Kosovu i Metohiji nikada da pogaze ono sveto i čestito i to će se pokazati na izborima“, uveren je Petković.

Kako je rekao, iako je Kurti pokušao sve da integriše sever i u Severnoj Mitrovici instalirao lažnog gradonačelnika Erdena Atića, posle tri godine maltretiranja Srba i namere da im se i najsitnijim odlukama napakosti, Atić je držao miting u pešačkoj zoni pred svega 10 Albanaca.

„To je njihova slika i prilika. Neće Srbin da mu iko nameće kako da razmišlja i šta da oseća. Oni su okrenuti ka Beogradu, Aleksandru Vučiću koji je njihov jedini predsednik. To treba da zna i međunarodna zajednica. I zato je važno da se ujedinimo, da glasamo za Srpsku listu“, rekao je Petković.

Dodao je da postoje i druge „nazovi srpske partije“, ali su to, kaže, Srbi samo po imenu i prezimenu.

„Nenad Rašić je u centru skandaala, o čemu pišu i albanski mediji, da je zloupotrebio novac svog ministarstva, uzimao procente… Na prethodnim izborima 9. februara, obezbedili su mu 500 čisto albanskih glasova, da bi ušao u parlament i da bi Kurti sa njim formirao vladu“, rekao je Petković.