Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da se Beograd ne meša u izbore na Kosovu, ali je istakao da je nervoza Aljbina Kurtija sve očiglednija jer će Srpska lista, kako je naveo, da vrati četiri opštine na severu i potvrdi pobedu južno od Ibra.

Petković je naglasio da Srpska lista ima punu podršku Beograda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Beograd se ne meša u izbore na KiM, jer Kosovo je Srbija. Onaj ko se meša i otvoreno podržava blokadersko nasilje u Beogradu je Kurti, koji je baš nervozan jer zna da će Srpska lista da vrati 4 opštine na severu i potvrdi pobedu južno od Ibra! A Srbi s KiM uvek će imati podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Do pobede Srpske liste - poručio je Petković.

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti reagovao je na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je obećao 400 radnih mesta za Srbe na Kosovu, ocenivši da je reč o mešanju u lokalne izbore zakazane za 12. oktobar.

