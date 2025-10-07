Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da se Beograd ne meša u izbore na Kosovu, ali je istakao da je nervoza Aljbina Kurtija sve očiglednija jer će Srpska lista, kako je naveo, da vrati četiri opštine na severu i potvrdi pobedu južno od Ibra.

Petković je naglasio da Srpska lista ima punu podršku Beograda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Beograd se ne meša u izbore na KiM, jer Kosovo je Srbija. Onaj ko se meša i otvoreno podržava blokadersko nasilje u Beogradu je Kurti, koji je baš nervozan jer zna da će Srpska lista da vrati 4 opštine na severu i potvrdi pobedu južno od Ibra! A Srbi s KiM uvek će imati podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Do pobede Srpske liste - poručio je Petković.