Petković u izjavi za TV Pink navodi da će učiniti sve da sačuvaju mir i stabilnost na Kosovu.

„Od posebnog značaja jeste i najava predsednika Aleksandra Vučića da će država Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije obezbediti dodatnih 400 radnih mesta u zdravstvu. To je posebno važno, jer je to i naša poruka srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, da brinemo o njima, da brinemo o srpskim institucijama, i da ćemo se boriti za naše institucije, pre svega za zdravstvo i obrazovanje. Mi ćemo učiniti apsolutno sve da sačuvamo mir i stabilnost“, kazao je Petković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih desetak dana biti otvoreno 400 novih radnih mesta u zdravstvenoj strukturi na Kosovu.

Kurir.rs/Kosovo online

