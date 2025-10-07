„Od posebnog značaja jeste i najava predsednika Aleksandra Vučića da će država Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije obezbediti dodatnih 400 radnih mesta u zdravstvu. To je posebno važno, jer je to i naša poruka srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, da brinemo o njima, da brinemo o srpskim institucijama, i da ćemo se boriti za naše institucije, pre svega za zdravstvo i obrazovanje. Mi ćemo učiniti apsolutno sve da sačuvamo mir i stabilnost“, kazao je Petković.