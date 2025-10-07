Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o novim radnim mestima u zdravstvu na Kosovu, kazao da je to poruka srpskom narodu da Srbija brine o njima i institucijama.
PETKOVIĆ: Nova radna mesta u zdravstvu poruka Srbima na Kosovu da država Srbija brine o njima
Petković u izjavi za TV Pink navodi da će učiniti sve da sačuvaju mir i stabilnost na Kosovu.
„Od posebnog značaja jeste i najava predsednika Aleksandra Vučića da će država Srbija, odnosno Vlada Republike Srbije obezbediti dodatnih 400 radnih mesta u zdravstvu. To je posebno važno, jer je to i naša poruka srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, da brinemo o njima, da brinemo o srpskim institucijama, i da ćemo se boriti za naše institucije, pre svega za zdravstvo i obrazovanje. Mi ćemo učiniti apsolutno sve da sačuvamo mir i stabilnost“, kazao je Petković.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih desetak dana biti otvoreno 400 novih radnih mesta u zdravstvenoj strukturi na Kosovu.
