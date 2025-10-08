Slušaj vest

Desetak porodica, među kojima su uglavnom raseljena lica, skoro puna dva meseca žive u zgradi koja nema struju. Stanari kažu da su se obratili svim nadležnim institucijama u Leposaviću, ali da osim obećanja ništa više od toga nisu dobili.

Novinar Kurira Darko Mirković posetio je ove porodice, a u nastavku saznajte šta su imale da kažu za jutarnji program Kurir televizije.

Inače, zgrada koja je bez električne energije izgrađena je od sredstava Vlade Republike Srbije, a desetak porodica se uselilo u zgradu, koja je bez struje. Problem predstavlja i to što je prilično hladan talas pogodio ovo područje, a meštani ističu da se snalaze na različite načine.

Iz njihovih rečenica možemo da zaključimo da se ne vodi računa o običnim ljudima:

- Katastrofa, ne mogu da shvatim, oni gledaju nas, ovde ima bolesnih ljudi, ima male dece, svi se smrzavamo, ovo je velika sramota.

- Bili smo u opštini kod gradonačelnika i zamenice, ništa ne mogu da se dogovore sa severom, mi ispaštamo.

- Ne može da se funkcioniše. Ja čuvam bebicu i pored male dece sam kako bih se ugrajala, pored dece je najtoplije. Imamo i malu grejalicu jednu, šta ćemo, snalazimo se. Koristimo ćebiće, jorgane...

