Radojević je ukazao da je to još jedna provokacija odlazećeg režima Aljbina Kurtija i poručio da je to ono protiv čega se bori Srpska lista .

„Još jedna provokacija odlazećeg Kurtijevog režima. Teren na kom se nedavno održao veličanstveni fudbalski turnir je oskarnavljen. Naime, tribine koje su bile u bojama srpske zastave su prekrečene. Kurtijev režim pokazuje da mrzi sve što je srpsko. Nepoznati počinioci su prefarbali tribine. Ovo je ono protiv čega se borimo, želimo da vratimo sjaj našem gradu, da ponovo naša deca mogu da se vrate u halu sportova, da naša deca mogu da se bave sportom. Zato, složno, svi zajedno, jedinstveno, saborno, u nedelju, 170 - glas za Srpsku listu, da naš grad vratimo našim ljudima“, izjavio je Radojević.