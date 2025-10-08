Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa zamenikom specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN i v.d. šefa Misije UN na KiM (UNMIK) Milbertom Dongdžonom Šinom koga je upoznao sa političko bezbednosnom situacijom na Kosovu i Metohiji i jednostranim i eskalatornim potezima Prištine koja nastoji da protera srpski narod sa KiM, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Petković je zahvalio svom sagovorniku na značajnom angažmanu misije UNMIK ističući značaj ove misije za srpski narod na KiM, uz važnost poštovanja Rezolucije 1244 i izrazio očekivanje da će šestomesečni izveštaj ove misije koji će biti predstavnjen na predstojećoj sednici SB UN prikazati realno stanje na terenu i brojne primere kršenja ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji.

On je preneo svom sagovorniku da srpski narod na Kosovu i Metohiji ceni napore misije UNMIK i očekuje još snažniji angažman i podršku misije UNMIK za probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Foto: Kancelarija Za Kim

Teror Prištine posebno se intenzivirao pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 12. oktobar, jer Aljbin Kurti represijom, podizanjem i tenzija i izazivanjem kriza želi da zaplaši srpski narod, različitim mehanizmima opstruiše Srbe da izaberu svoje legitimne predstavnike i sačuvaju i povrate opštine sa srpskom većinom, navodi Kancelarija. U tom smislu, istakao je Petković, važno je i da UNMIK sa svoje strane učini sve da se odbrani izborna volja srpskog naroda na KiM.

- Srbima na Kosovu i Metohiji ugrožena su elementarna ljudska prava, a Priština krši čak i sopstvene propise samo da bi donosila i spovodila odluke koje idu u smmeru potpunog obespravljivanja našeg naroda. Samo od dolaska Kurtija na vlast imamo gotovo 700 etnički motivisanih incidenata - upozorio je Petković i naveo da se to ogleda u zatvaranju brojnih institucija koje su pružale prekopotrebne usluge našem narodu, posebno socijalno ugroženim kategorijama i najstarijima, zatim u arbitrarnim hapšenjima, u progonu srpskih simbola na Kosovu i Metohiji i institucionalnom i fizičkom nasilju.