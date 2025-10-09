Slušaj vest

Policija u saradnji sa obaveštajnom službom i tužilaštvom uhapsila je Fatmira Šeholija, političkog analitičara i direktora prištinskog Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa zbog sumnji za umešanost u špijunažu, objavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu u Prištini Đeljalj Svećlja.

Kancelarija Specijalnog tužilaštva u Prištini objavila je da je Fatmir Šeholi uhapšen nakon višemesečne istrage i da mu je određen pritvor od 48 sati.

U toku je, takođe, pretres prebivališta osumnjičenog da bi se obezbedili drugi materijalni dokazi, dodaje Kancelarija.

"Specijalno tužilaštvo Kosova u saradnji i koordinaciji sa kosovskom policijom preduzima sve neophodne istražne radnje, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i važećim zakonima, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", kaže se u saopštenju Kancelarije.

Đeljalj Svećlja prethodno je na Fesjbuku napisao da očekuje "institucionalno postupanje s visokom ozbiljnošću ovog slučaja, koji predstavlja jedan od najozbiljnijih dela protiv sigurnosti i ustavnog poretka Kosova".

Svećlja, takođe, tvrdi da su "ovakvi pojedinci koji su imali neograničen medijski prostor, sarađivali sa akterima koji svakodnevno rade i deluju na potkopavanju Kosova i njegovog napretka", dodavši da su posvećeni zaštiti od svih koji ne oklevaju da rizikuju za bilo kakvu korist.

"Vreme srpskih špijuna na Kosovu je prošlo. Svako ko radi za Srbiju protiv Kosova biće procesuiran bez nezaustavljivog kompromisa", naveo je Svećlja.

Fatmir Šeholi je politički analitičar i direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa u Prištini.

(Kurir.rs/RTS)

BONUS VIDEO: