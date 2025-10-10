Slušaj vest

Dok vlasti u Prištini nastavljaju s naoružavanjem i jačanjem bezbednosnih snaga, Centralna izborna komisija odbija da akredituje medije iz Srbije za praćenje lokalnih izbora u nedelju.

U Kosovskoj Mitrovici našao se reporter Kurir televizije Darko Mirković koji je otkrio najnovije informacije:

Foto: Kurir Televizija

- Centralna izborna komisija zabranila je rad srpskim medijima. Ovde bih samo dodao – ne samo ekipama koje dolaze na teritoriju Kosova i Metohije, već i svim lokalnim medijima. U zbiru, to bi bilo oko 20.000 medijskih kuća koje prate sva dešavanja na teritoriji Kosova i Metohije, a koje nisu dobile akreditaciju za praćenje lokalnih izbora. Sada ćemo videti šta će biti od svega toga. Iz pokreta Samoopredeljenje čula se jedna rečenica da mediji Srbije šire i klevetu i propagandu i na taj način unose, kako kažu, citiram, nemir na teritoriju Kosova i Metohije.

- Ja sam imao priliku da vidim odluku. Ta odluka, konkretno u našem slučaju Kurir televizije, šablonska je. Svi mediji koji su hteli da se akredituju dobili su odluku u kojoj piše da su regularni, da se zna za njihov rad, karakteristično je šta i kako i na koji način rade, ali da ne postoji dovoljan broj glasova. Samo je promenjen naziv. Da li ćemo raditi za vikend, ja u ovom trenutku nemam odgovor. Iz Udruženja novinara Kosova i Metohije sinoć je odmah upućena žalba ambasadama i OEBS-u. Svi su se oglasili, rekli su da je to kršenje ljudskih prava, oduzimanje prava na rad, ali za sada nemamo povratnu informaciju.

Mirković navodi i da su se oglasile kolege iz Udruženja novinara Kosova – uglavnom albanski mediji – i da su bili više nego korektni:

- Mi imamo različita mišljenja o svim stvarima na terenu, ali ovoga puta i oni su rekli da je to politička odluka, odluka doneta na etničkoj pripadnosti, i da ona jednostavno kao takva ne može postojati. Nije ništa slučajno urađeno. Iako bude uložena žalba, rok za žalbu je 48 sati, što se opet poklapa sa 12. oktobrom, tako da, za sada, nemamo odgovor, ali nemamo ni dozvolu da pratimo izbore 12. oktobra.

SRPSKIM MEDIJIMA ZABRANJEN PRISTUP IZBORIMA NA KOSOVU! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs