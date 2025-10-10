Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je izbor Nenada Rašića za potpredsednika skupštine u Prištini potpuno nelegalan i suprotan svim prištinskim aktima i istakao da mesto potpredsednika pripada samo Srpskoj listi (SL).

- Kurtijevo silovanje pravnih odluka i propisa danas je doživelo vrhunac. Ako Kurti bira Rašića, Srbi će još snažnije da biraju Srpsku listu! U nedelju svim srcem za Srpsku listu! - naveo je Petković u objavi na mreži X.

Za potpredsednika skupštine privremenih institucija u Prištini danas je izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.