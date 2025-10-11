Slušaj vest

Pred mnogobrojnim roditeljima i posetiocima, na školskom igralištu Osnovne škole u Leposaviću, mališani srednje, starije i pripremne predškolske grupe Predškolske ustanove "Naša radost" priredili su pravu čaroliju boja, igre i smeha.

U okviru obeležavanja Dečije nedelje, najstariji su prisutne podsetili recitacijama na značaj praznika, a deca su, odevena u raznovrsne kostime, pokazala svoju maštu, kreativnost i vedar duh, dok su ponosni roditelji uživali u svakoj sceni ovog veselog događaja.

Direktorka ustanove Zorica Jovanović istakla je da Dečja nedelja ima poseban značaj, jer predstavlja priliku da se deca kroz igru i druženje povežu sa svojim vaspitačima i roditeljima, te da se podsetimo koliko su deca dragocena za sve nas.

„Kao i svake godine, Dečja nedelja se tradicionalno obeležava u oktobru, a ove godine traje od 6. do 12. oktobra. Obeležava se pod sloganom 'Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram'. Naša ustanova svake godine organizuje niz aktivnosti za decu, pa smo i ove godine pripremili raznovrstan program, posete manastirima, sportski dan, kreativne radionice i tradicionalni maskenbal kojim zatvaramo Dečju nedelju“, rekla je Jovanović.

Ona je dodala da je cilj obeležavanja Dečje nedelje da se ukaže na prava i potrebe svakog deteta, kao i da se deca, roditelji i vaspitači povežu u jednu zajednicu punu razumevanja i podrške.

"Naš glavni cilj je da deca kroz igru i druženje izraze svoju kreativnost i da nauče koliko su važna i voljena. Ponosna sam što smo sve planirane aktivnosti uspešno realizovali i što Dečiju nedelju privodimo kraju sa mnogo osmeha i radosti", zaključila je Jovanović.

Maskenbal je bio posebno zanimljiv i šarenolik jer su se mališani svojski potrudili da se maskiraju u princeze, životinje, junake iz bajki i likove iz različitih kultura u čemu su roditelji dali veliki doprinos.

Među učesnicima bila je i mala Jefimija koja se, uz pomoć svoje mame, maskirala u kineskinju.

"Mama mi je pomogla da se maskiram u kineskinju, jer mi je taj kostim bio najlepši. Mnogo smo se igrali i bilo mi je baš lepo", rekla je Jefimija.

Svojim veselim raspoloženjem istakao se i Despot, koji je odlučio da postane pingvin.