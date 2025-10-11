Slušaj vest

Incident se dogodio u petak oko 18:15 u Zvečanskoj ulici u Severnoj Mitrovici, dok se maloletna J.S, devojčica srpske nacionalnosti, šetala sa majkom.

Prema navodima iz policijskog izveštaja, pored njih se zaustavilo vozilo sa dve nepoznate osobe koje su pokušale da ubede devojčicu da uđe u automobil.

- Podnosilac žalbe je uspela da snimi osumnjičene telefonom, a zatim je pozvala policiju, koja je odmah reagovala na slučaj. Osumnjičeni su se u međuvremenu udaljili u nepoznatom pravcu - navodi se u saopštenju.

Uhapšeni su u Južnoj Mitrovici - A.P. (41) uhapšen je oko 19:55 i on je nakon alkotesta, imao 1,04 promila alkohola u krvi, dok je G.M. (36) uhapšen je oko 20:55 i utvrđeno mu je prisustvo 0,66 promila alkohola.

Slučaj je prosleđen nadležnom tužiocu koji je naložio pokretanje postupka za krivično delo "pokušaj otmice u saizvršilaštvu", kao i zadržavanje osumnjičenih u trajanju od 48 sati.

- Zbog činjenice da su osumnjičeni bili pod dejstvom alkohola, njihovo ispitivanje će biti nastavljeno - navela je policija tzv. Kosova.