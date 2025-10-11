Slušaj vest

Sve je spremno za veliki završni miting Srpske liste koji se održava u Zvečanu. Gotovo hiljadu Srba prisutno je u sali ali i ispred nje, koji ponosno nose srpske trobojke, a čitava sala ukrašena je crveno-plavo-belim bojama i zastavama Srpske liste.

Mitingu uz narod prisustvuje rukovodstvo Srpske liste i kandidati za gradonačelnike u 10 opština sa srpskom većinom, kandidati za odbornike Zvečana…

Foto: Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je i danas Srbe sa Kosova i Metohije da izađu sutra na lokalne izbore i glasaju za kandidate Srpske liste, jer samo ona zastupa interese srpskog naroda.

- Pozivam ljude da izađu u velikom broju i glasaju za Srpsku listu. Važno je da ljudi pruže podršku našem narodu na KiM. Srbija ne krije podršku Srpskoj listi i hvala ljudima koji podržavaju Srbe na KiM i bore se za srpsko ime i prezime - rekao je Vučić.

Foto: Kurir

Pozvao je građane i na današnje skupove, koji su najavljeni širom Srbije, da i na takav način pruže podršku Srbima na Kosovu i Metohiji.

