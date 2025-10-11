Slušaj vest

Srpska lista održala je danas u Zvečanu poslednju konvenciju u okviru kampanje za lokalne izbore koji će se u AP Kosovo i Metohija održati u nedelju, a sa skupa je poručeno da se srpski narod sutra olovkom bori za svoj opstanak na vekovnim ognjištima, za budućnost srpske dece, a istaknuto je i da to neće biti samo pobeda Srpske liste, već celog srpskog naroda, srpske slobode, kojom će se čuvati sve što je srpsko na KiM.

Konvencija u punom Domu kulture u Zvečanu, koji je bio ukrašen balonima u bojama srpske trobojke, počela je intoniranjem himne "Bože pravde", a prisutni su razvili zastave Srbije i Srpske liste i skandirali "Srbija" i "pobeda".

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek istakao je da Srbi na KiM u nedelju moraju da budu jedinstveni i složni kako bi sačuvali šest opština južno od Ibra i vratili četiri opštine severno od Ibra.

Kako je naglasio, samo jedinstveni i složni mogu da sačuvaju sve što je srpsko na KiM.

- Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naš narod, budućnost - istakao je Elek.

Prema njegovim rečima, danas su se okupili u Zvečanu kako bi poslali poruku onima u Prištini, ali i međunarodnoj zajednici da će sutra na Miholjdan odneti ubedljivu pobedu na izborima, još veću i ubedljiviju nego na parlamentarnim izborima.

Tom pobedom, kako je dodao, lažne gradonačelnike će poslati u politički zaborav.

- To će biti pobeda srpskog naroda, srpske slobode, kojom čuvamo sve što je srpsko na KiM - kazao je Elek.

Poručio je da je Zvečan večan, kao vera Srba u Boga, u njihovu otadžbinu Srbiju.

- Večan je kao i naša borba za svakog Srbina i Srpkinju sa KiM - istakao je Elek i dodao da predstavnika Srpske liste nije bilo proteklih godina na društvenim mrežama, već da su obilazili sva mesta u kojima žive Srbi i radili za njihove interese.

- Gradimo zgrade, stanove, kuće, škole, vrtiće, bolnice, otvaramo nova radna mesta. Ponosno stojim ispred vas i mogu da vam kažem da smo dobili 400 novih mesta za zapošljavanje u zdaravstvu i sve to zahvaljujući državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću. Na taj način zbrinućemo 400 porodica na KiM - rekao je.

Elek je istakao da Srpska lista nije samo politička partija.

- To je naš bedem, veza Srba sa KiM sa maticom Srbijom i sa Beogradom, jedina koja neće da se odrekne Srbije i svog naroda, 12. oktobra složno možemo do pobede, kao jedan narod, kao jedan glas, kao jedna lista, kao jedan broj, broj 170 - poručio je Elek.

Foto: Kurir

Potpredsednik Srpske liste i kandidat za gradonačelnika Zvečana Dragiša Milović poručio je okupljenima da sutra glasaju za opstanak, za bolju budućnost i pozvao ih da to učine tako što će zaokružiti broj 170.

- Glasajmo za Srpsku listu, da vratimo dostojanstvo četiri opštine na severu i da vidimo leđa tim lažnim, nelegitimnim gradonačelnicama u našim severnim opštinama - kazao je Milović.

Navodeći da je Zvečan privilegovan da bude domaćin završne konvencije Srpske liste, istakao je da je vekovima bio, a i da je danas bastion i tvrđava odbrane srpstva i srpskih interesa.

Prema njegovim rečima, cilj je da se sutra pobedom vrati nada i optimizam da na KiM gde su rođeni imaju perspektivu, da grade budućnost za njih i njihovu decu.

Kako je rekao, pre nekoliko meseci iz iste sale su krenuli na parlamentarne izbore.

- Bili su pritisci, nazivali su nas teroristima, kriminalcima, izdajnicima, a mi smo napravili prvi korak, osvojili smo devet mandata i vidimo zašto su nam ukrali taj jedan, da bi Kurti mogao da maše da ima Srbina za potpredsednika Skupštine - kazao je Milović.

Poručio je da sutra treba izaći složno i jedinstveno u jednoj koloni, pozvati komšije i rođake, prijatelje da glasaju za Srpsku listu, za broj 170.

Završni miting Srpske liste u Zvečanu Foto: Kurir

- Svakog dana zatiru sve što je srpsko, diskriminacija institucionalna pokazala se najbolje juče u tom parlamentu, hapse nam mladiće zbog majica, uklanjaju table sa ćirilicom, smeta im predizborni spot, a tamo se pominje sloboda, teror, a nama je preko potrebna sloboda da živimo mirno, dostojanstveno - rekao je Milović.

Istakao je da je politika Aljbina Kurtija "Kosovo sa što manje Srba ili kada bi mogao on da se pita, bez Srba".

- To je politika mržnje, podele, deeskalacije, naš odgovor i politika treba da bude politika mira, stabilizacije, zapošljavanje mladih, otvaranje novih radnih mesta, da se izborimo za slobodu, pravo i pravdu našeg naroda, moramo da budemo složni, razjedinjeni smo lak plen za naše neprijatelje. Pokažimo sutra snagu, energiju, glasajmo za Srpsku listu - poručio je Milović.

Predsednik privremenog organa opštine Zvečan Ivan Todosijević na početku svog obraćanja pozvao je prisutne da još jače skandiraju "Srbija" kako bi svi, kako je rekao, čuli, videli i znali da im je Srbija u srcu.

Todosijević je istakao da su se danas okupili u Zvečanu koje je vekovima bilo simbol snage, mesto koje je kamen temeljac srpske postojanosti, mesto gde su se donosile najvažnije odluke, mesto okupljanja, gde su ljudi uvek govorili tiho, ali odlučno i sa snagom.

- Nije slučajno što smo i danas ovde da pokažemo da Zvečan stoji, da se naša srpska zastava sa brda vijori, da mi stojimo - kazao je Todosijević.

Naglasio je da na ovoj svetoj zemlji svaki kamen pamti suzu i dodao da su danas Srbi na Kosovu i Metohiji čuvari ognjišta i korena srpske dece.

Navodeći da su naši preci tu svetu zemlju orali, na njoj radili i stradali, Todosijević je istakao da su to činili ne da bi je današnje generacije predale, već da bi ostali i opstali na Kosovu i Metohiju.

Foto: Kurir

Poručio je da je u nedelju neophodno da Srbi budu složni i jedinstveni i istakao da će sloga pobediti ako svako zaokruži broj 170, Srpsku listu koju podržava država Srbija, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Da vratimo naše opštine, glas za Srpsku listu je glas za budućnost, za našu decu, za očuvanje svakog našeg zaseoka, svake naše porodice. Pokazali smo koliko smo strpljivi, ali sada nam je više nego ikada potrebno da pobedimo. Moramo biti budni, svaki glas je važan kao kuća koja treba od kiše i mraza da nas sačuva. Neka svaki naš glas u nedelju bude naš zavet da ćemo osptati svoji na svome, da glasamo da KiM ne bude samo u našim srcima, već i u našim životima u svakom danu, u svakoj školi i kući. Budimo zauvek jedno srce, jedan narod, jedna Srbija - poručio je Todosijević.

Marija Jovanović, vaspitačica i majka dvoje dece iz Zvečana, kandidatkinja Srpske liste za odbornike, istakla je da jedino Srpska lista može Srbima na KiM da garantuje sigurnost i bezbednost koja je najvažnija za srpsku decu.

- U ime svih kandidata poručujem vam borićemo se časno i odgovorno, istrajno i nikada nećemo zaboraviti da smo ovde zbog vas - poručila je Jovanović.

Istoričar Luka Jovanović iz Zvečana, kandidat za odbornika u Zvečanu, istakao je da Zvečanci i dalje prkosno drže glavu iznad površine i ne daju da ih potoppe u reku zaborava.

Istakao je da su prethodne tri godine bile teške za Srbe na KiM, gotovo i teže od vremena pre 100 godina i dodao da je tiranija Albanaca dostigla vrhunac.

Jovanović je naglasio da su za njih „braća i sestre koji su morali zbog okolnosti da napuste privremeno KiM, svi koji su nepravedno utamničeni i svi koji su živote dali“ motiv.

- Njihova žrtva i usud naš je motiv i primer srpske nepokornosti. Tri godine poslednje mislili smo da se sve ruši, sve nas je stiglo, nepravda, laž, tišina, mislili su da su ugasili u Srbima iskru koju niko ne može da defeniše. Ta iskra je ponovo buknula - iskra prkosa, slobode, koju nosimo od predaka i koju ćemo predati našoj deci. Mi nismo ostaci nečega što je bilo, mi smo tačka u kojoj se skupljaju i inat, prkos, čast, dato nam je breme da kroz ovu mračnu noć nosimo srpsku trbojku ponosno - kazao je Jovanović.

Istakao je da se borba sutra vodi olovkom, a da svaki glas za Srpsku listu predstavlja korak bliže kraju samoprozvanom gradonačelnuiku i dodao da se borba Srpske liste ne završava, već da sutra započinje.

- Mi kao vaši predstavnici započinjemo borbu našeg vremena, pomozite da pokažemno da pamtimo kako se pobeđuje, da pamtimo svakog Srbina sa Kosova i Metohije koji je svoj život uzidao u temelj koji se zove sloboda, a preziva Srbija - poručio je Jovanović.