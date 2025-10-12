Slušaj vest

Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a birači mogu da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova.

Nepregledna kolona Srba krenula je jutros na glasanje u Severnoj Mitrovici, ka Osnovnoj školi Sveti Sava, i Tehničkoj školi. Na čelu kolone sa svojim sugradjanima ha Tehničkoj školi je kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice ispred Srpske liste Milan Radojević, a sa njim su i kandidati za odbornike, predsednik Privremenog organa Ivan Zaporožac.

Kolona Srba krenula je jutros na glasanje u Severnoj Mitrovici Izvor: Kurir

Na izborima učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 170.

Predstavnici Srpske liste tokom kampanje su isticali da su izbori sudbonosni za Srbe na KiM i da Srbi na njima moraju da pokažu jedinstvo i pruže podršku Srpskoj listi, da" olovkom smene albanske nelegitimne gradonačelnike" i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke, a potvrde pobede u šest opština južno od Ibra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na lokalne izbore i glasaju za Srpsku listu, stranku koja je, kako je istakao, jedina koja zastupa interese srpskog naroda.