Građani Gračanice poručili su da od lokalnih izbora očekuju poboljšanje uslova života, više slobode i stabilnosti za srpsku zajednicu, kao i miran suživot sa Albancima. Među biračima su i raseljeni Srbi iz Prištine, koji ističu nadu u bolje sutra i zajednički život sa međusobnim poštovanjem.

- Očekujem malo više slobode za srpski narod i da se stabilizuje situacija. Uvek ima mesta za bolje, svakako očekujem da bude bolje za nas ovde - rekla je jedna meštanka Gračanice.

Njena sugrađanka je izrazila nadu u bolje sutra.

- Očekujem bolje sutra za sve nas na Kosovu. Bolji život, veću slobodu, zapošljavanje svih onih što su ostali ovde, za našu decu koja žive ovde - istakla je ona.

Među biračima u Prištini veliki je broj raseljenih Srba koji su do sada mogli da ostvare svoje pravo na biralištima u Gračanici, Međutim, ove godine to im je onemogućeno.

- Mi smo iz Prištine, sada idemo tamo, zvaću prijatelja Albanca da nas vozi. Poznajem Prištinu, 50 godina sam živeo tamo, i dalje imam prijatelje Albance. Nadamo se boljitku, miru i suživotu sa komšijama Albancima - rekao je jedan od njih.