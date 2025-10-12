Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas, nakon što je glasao na lokalnim izborima na KiM, da je ohrabrujuće što su na biračkim mestima velike gužve i pozvao građane da glasaju.
OHRABRUJE GUŽVA NA BIRAČKIM MESTIMA: Doktor Zlatan Elek glasao i pozvao sve građane da iskoriste svoje pravo
- Očekujem da će ovaj dan proteći u mirnoj i demokratskoj atmosferi i pozivam sve građane da iskoriste svoje demokratsko pravo, da glasaju u što većem broju i da izaberu svoje predstavnike u lokalnim samoupravama - rekao je Zlatan Elek.
On je glasao u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Na KiM danas se održavaju lokalni izbori, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.
