- Očekujem da će ovaj dan proteći u mirnoj i demokratskoj atmosferi i pozivam sve građane da iskoriste svoje demokratsko pravo, da glasaju u što većem broju i da izaberu svoje predstavnike u lokalnim samoupravama - rekao je Zlatan Elek.

On je glasao u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Na KiM danas se održavaju lokalni izbori, a biračka mesta otvorena su do 19 časova.

