Srbi iz opštine Novo Brdo, iz mesta Gornje Kusce u velikom broju, zajedno su krenuli na glasanje a sa sobom na čelu kolone nose srpsku trobojku.

Oni glasaju u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Gornjem Kuscu gde se već formiraju kolone srpskih birača. Kandidat za gradonačelnika opštine Novo Brdo je Saša Milošević.

Kurir.rs

kosovo.png
IMG-20251012-WA0141.jpg
Untitled-1 copy.jpg
Screenshot 2025-10-12 085202.png