Od ranog jutra i otvaranja biračkih mesta zabeleženo je veliko interesovanje Srba iz Kosovskog Pomoravlja za glasanje na lokalnim izborima.
SRBI NA KIM
S TROBOJKOM NA GLASANJE! Poranili Srbi iz Gornjeg Kusca u Novom Brdu! Zajedno krenuli na glasanje a na čelu kolone vijore se srpske zastave!
Srbi iz opštine Novo Brdo, iz mesta Gornje Kusce u velikom broju, zajedno su krenuli na glasanje a sa sobom na čelu kolone nose srpsku trobojku.
Oni glasaju u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš u Gornjem Kuscu gde se već formiraju kolone srpskih birača. Kandidat za gradonačelnika opštine Novo Brdo je Saša Milošević.
