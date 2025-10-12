Slušaj vest

Svoje biračko pravo na biračkom mestu 1202 u srednjoj tehničkoj školi “Nikola Tesla” u Leposaviću iskoristili članovi Srpske liste, kandidati za odbornike i kandidat za gradonačelnika Srpske liste Zoran Todić.

Todić je okupljenim novinarima nakon glasanja rekao da očekuje da današnji dan protekne u skladu sa propisima i pravilima i pozvao sve svoje sugrađane da iskoriste svoje pravo i glasaju.

- Želim da ovi izbori proteknu u atmosferi srpske sloge i jedinstva u duhu sabornosti tako da verujem da će posle tri godine patnje i svih teških dana za srpski narod, koji je preživeo i proživljavao u proteklom periodu, konačno da vratimo zgradu opštine i opštinsku vlast našem narodu. Takođe želim da iskoristim priliku da poručim da je došlo vreme da vidimo leđa nakon ovih izbora ovim nelegalnim i nelegitimnim predstavnicima lokalne vlasti - naveo je Todić.

Dodao je da očekuje da će izborni proces proteći u duhu demokratije, u duhu sabornosti srpskog naroda i jedinstva.

Kurir Politika/ Kosovo online

