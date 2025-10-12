Slušaj vest

Od jutros su na svim biralištima u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji zabeležene velike gužve i odziv srpskih glasača, zbog čega je primetna nervoza u albanskoj javnosti i medijima i ređaju se napadi na Srpsku listu.

Prištini posebno smeta odziv birača na severu Kosova i Metohije, jer im je jasno da je odzvonilo lažnim albanskim gradonačelnicima.

Očigledno je da Prištini smeta srpska sloga i jedinstvo, koje su vidne na svakom mestu, jer su birališta puna i Srbi žele da izaberu svoje, srpske gradonačelnike! Oni su takođe napali i Srpsku listu jer je uz svoj narod.

- Mnogobrojni građani Srbije okupili su se na glavnom trgu u opštini Severna Mitrovica kod "Cara Lazara" - javila je novinarka RTV Dukađini Doruntina Bilikbaši i ocenila da to nije zakonito.

Sličnu poruku poslao je i prištinski analitičar Blerim Burjani kome je takođe zasmetao veliki odziv srpskih birača koji složno idu na glasanje.

- Ova vrsta organizacije nezakonita i protiv demokratije - žalio se on.