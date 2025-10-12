Slušaj vest

„Ogromna izlaznost u srpskim sredinama na KiM od jutros, najsnažnija je slika srpskog jedinstva! Srpske opštine u srpske ruke! Zbog toga je velika nervoza u Prištini. Čak i izborni dan Vjosa koristi za napad na Srpsku listu, jer i ona zna da ćemo danas konačno videti leđa Kurtijevim gaulajterima!“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

Dodao je da napad na Srpsku listu zbog ogromnog odziva Srba, vodi ka još većoj izlaznosti Srba.

„Pobeda Srpske liste je presudna za opstanak Srba na KiM! Zato je važno da u što većem broju naš narod izađe danas na izbore. Do konačne pobede!“, zaključio je Petković.

Kurir.rs/X

