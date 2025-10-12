„Ogromna izlaznost u srpskim sredinama na KiM od jutros, najsnažnija je slika srpskog jedinstva! Srpske opštine u srpske ruke! Zbog toga je velika nervoza u Prištini. Čak i izborni dan Vjosa koristi za napad na Srpsku listu, jer i ona zna da ćemo danas konačno videti leđa Kurtijevim gaulajterima!“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.