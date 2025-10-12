Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da ogromna izlaznost u srpskim sredinama na Kosovu izaziva nervozu u Prištini zbog čega čak i izborni dan Vjosa Osmani koristi za napad na Srpsku listu.
direktor kancelarije za kim
"SRPSKE OPŠTINE U SRPSKE RUKE" Petković: Priština nervozna zbog ogromne izlaznosti u srpskim sredinama
Slušaj vest
„Ogromna izlaznost u srpskim sredinama na KiM od jutros, najsnažnija je slika srpskog jedinstva! Srpske opštine u srpske ruke! Zbog toga je velika nervoza u Prištini. Čak i izborni dan Vjosa koristi za napad na Srpsku listu, jer i ona zna da ćemo danas konačno videti leđa Kurtijevim gaulajterima!“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.
Dodao je da napad na Srpsku listu zbog ogromnog odziva Srba, vodi ka još većoj izlaznosti Srba.
„Pobeda Srpske liste je presudna za opstanak Srba na KiM! Zato je važno da u što većem broju naš narod izađe danas na izbore. Do konačne pobede!“, zaključio je Petković.
Kurir.rs/X
Reaguj
Komentariši