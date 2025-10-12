Slušaj vest

Građani Leška, naselja u opštini Leposavić, koji su svoje biračko pravo ostvarili u Osnovnoj školi „Stana Bačanin“, na biračkom mestu 1206, imaju uglavnom slična očekivanja, a to je da će već od sutra život svih građana biti bolji i lakši.

Doktorka Nada Jovičić se nada boljem životu, pre svega zbog dece.

- Već od sutra očekujem da će, valjda, na Kosovu biti mnogo bolje, zarad naše dece koja su ostala ovde. Nadam se da će pobediti najbolji i oni koji će da učine za nas nešto da ostanemo na svojim ognjištima - rekla je Jovičić.

Meštanin Leška Dragoljub Košanin kaže da se nada da će biti bolje kako bi deca i mladi ostali ovde.

- Kao i uvek, zna se šta očekujemo i ko će da pobedi, pobedićemo. E sad, da li će to mnogo uticati da se promeni situacija, videćemo, ali nadamo se. Želimo da nam deca ostanu ovde, mi matori možemo kako god ali oni da ostanu i daju doprinos državi - rekao je.

Dragan Miladinović je takođe poručio da očekuje miran i stabilan život na Kosovu.

U opštini Leposavić je od vanrednih izbora 2023. godine na vlasti albanski gradonačelnik.