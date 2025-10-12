Slušaj vest

Na dan održavanja lokalnih izbora, u centru Severne Mitrovice danas se dogodila nesvakidašnja scena. Kod spomenika Knezu Lazaru svadbena kolona nakratko je zaustavila saobraćaj, svatovi su izašli iz automobila i zaigrali kolo u samom kružnom toku.

Uz zvuke tradicionalne muzike, svatovi su zaigrali srpsko kolo, na kratko blokirali saobraćaj, a brojni prolaznici, koji su se baš tada uputili ka biračkim mestima ili se sa njih vraćali, iznenađeni prizorom, pozdravili su ih aplauzom.

Na čelu svadbene kolone vijorila se srpska trobojka.

Nakon što su odigrali kolo, svatovi su se vratili u svoja vozila i nastavili dalje.

Pored kružnog toka bila je prisutna patrola policije tzv. Kosova, koja se inače nalazi na ovom mestu, ali u ovom slučaju nije intervenisala.

Kurir.rs/Kosovo Online

