Ovo nije samo izborna pobeda – ovo je pobeda srca, vere i snage naroda koji ne odustaje. Srpski narod na Kosovu i Metohiji ponovo je pokazao da zna kome veruje, da zna ko ga čuva, i da se nikada neće odreći svog imena, svoje zemlje i svoje Srbije, izjavila je Danijela Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju.

- Uprkos pritiscima, ucenama i strahu, pobedila je hrabrost. Pobedila je vera u zajedništvo. Pobedili su oni koji su ostali uz svoj narod, rame uz rame, i kad je bilo najteže. Srpska lista je više od politike – ona je zavet opstanka, simbol jedinstva i glas svakog Srbina koji ne pristaje da bude stranac na svom pragu - istakla je ona i dodala:

- Hvala svima koji su svojim glasom rekli: "Ne damo naše Kosovo i Metohiju, ne damo sebe!" Uz našeg predsednika Aleksandra Vučica, našu Vladu , Kancelariju za KiM nastavićemo da gradimo bolju budućnost, legat politike opstanka je srpski narod veličanstvenom pobedom potvrdio.