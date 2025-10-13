POBEDA SRPSKE LISTE – SRCE SRBIJE KUCALO JE JEDNIM RITMOM! Danijela Nikolić o izborima na Kosovu i Metohiji
Ovo nije samo izborna pobeda – ovo je pobeda srca, vere i snage naroda koji ne odustaje. Srpski narod na Kosovu i Metohiji ponovo je pokazao da zna kome veruje, da zna ko ga čuva, i da se nikada neće odreći svog imena, svoje zemlje i svoje Srbije, izjavila je Danijela Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju.
- Uprkos pritiscima, ucenama i strahu, pobedila je hrabrost. Pobedila je vera u zajedništvo. Pobedili su oni koji su ostali uz svoj narod, rame uz rame, i kad je bilo najteže. Srpska lista je više od politike – ona je zavet opstanka, simbol jedinstva i glas svakog Srbina koji ne pristaje da bude stranac na svom pragu - istakla je ona i dodala:
- Hvala svima koji su svojim glasom rekli: "Ne damo naše Kosovo i Metohiju, ne damo sebe!" Uz našeg predsednika Aleksandra Vučica, našu Vladu , Kancelariju za KiM nastavićemo da gradimo bolju budućnost, legat politike opstanka je srpski narod veličanstvenom pobedom potvrdio.
Hvala što ste pokazali da se srpsko ime ne briše, da srpsko srce kuca snažno i da Srbija živi u svakom od vas, poručila je Nikolić.