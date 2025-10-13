Neobičan slučaj zabeležen je tokom lokalnih izbora u Đakovici, gde je, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) 53 glasa dobio kandidat za gradonačelnika koji je preminuo pre nekoliko nedelja.
U ĐAKOVICI GLASALI ZA MRTVOG ČOVEKA: Stradao u saobraćajnoj nesreći pred izbore, nisu ga ni skinuli s listića, poznato i koliko je glasova pokojnik dobio
Reč je o Nikolu Perkaju, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći uoči izbora, ali je njegovo ime ostalo na biračkom listiću na lokalnim izborima na KiM.
Perkaja je pre nesreće kandidovala stranka Albanski demokratski nacionalni front.
„Bio sam emotivan kada sam otišao da glasam a njegovo ime je još uvek bilo navedeno za gradonačelnika. Smatram da je ta stvar smešna. Možda ga nisu namerno uklonili, ali je to bio tragičan dan za nas, za stranku, jer je bio važna ličnost“, rekao je Đoke Sokolin, saradnik preminulog kandidata.
