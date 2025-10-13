Slušaj vest

Reč je o Nikolu Perkaju, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći uoči izbora, ali je njegovo ime ostalo na biračkom listiću na lokalnim izborima na KiM.

Perkaja je pre nesreće kandidovala stranka Albanski demokratski nacionalni front.

„Bio sam emotivan kada sam otišao da glasam a njegovo ime je još uvek bilo navedeno za gradonačelnika. Smatram da je ta stvar smešna. Možda ga nisu namerno uklonili, ali je to bio tragičan dan za nas, za stranku, jer je bio važna ličnost“, rekao je Đoke Sokolin, saradnik preminulog kandidata.

Kurir.rs/Kosovo online

