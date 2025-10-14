Slušaj vest

Nakon lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, u kojima su četiri opštine severno od Ibra vraćene u demokratski poredak, jasno je da su Srbi su u političkom smislu postali još snažnija realnost i činilac koji ne može da zaobiđe nijedna centralna vlast u Prištini.

Prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije u Prištini, Srpska lista ostvarila je ubedljivu pobedu u devet od deset opština sa srpskom većinom. U Klokotu će se održati drugi krug, jer kandidat Srpske liste nije prešao prag od 50 %. Ukupna izlaznost iznosila je 40,1 %, dok je u srpskim sredinama bila znatno viša.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali situaciju na Kosovu i Metohiji bili su Milovan Drecun, narodni poslanik, Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i Lazar Pavlović, politički analitičar.

Funckionisanje vlasti

Drecun je komentarisao rezultate sa lokalnih izbora:

- Što se rezultata, mi jesmo četiri ključne opštine vratili u srpske ruke. To znači da će Srpska lista uspostaviti vlast i u te četiri opštine i nadam se u svih preostalih šest. Međutim, drugo je pitanje kako će ta vlast da funkcioniše jer će postojati ograničenja od strane centralnih vlasti u Prištini. Kada se formira srpska vlast u tim opštinama, prvo pitanje je da li ta vlast može da vrati prethodno stanje stvari, pre nego što je Kurti krenuo sa jednosmernim merama i terorom nad Srbima.

Drecun je spomenuo da će Srbija moći da šalje direktnu pomoć našem narodu na Kosovu:

- Srpska lista ima ključnu prednost kada je u pitanju opstanak srpskog naroda, jer je direktno vezana za Republiku Srbiju, a zvanični Beograd preko Srpske liste može da pruža maksimalnu pomoć našem narodu na KiM. Sve što se gradi ili radi u ekonomskom domenu, sve to čini država Srbija.

Naredni potezi

Pavlović je pričao o promenama koje će se dogoditi i kakav će biti život u poređenju sa 2022. kada su Srbi izbačeni iz institucija:

- Biće teško da se vratimo na stanje od pre četiri godine, ali nemojte da zaboravite da će se mnoge stvari rešavati i na političkom planu. Mi imamo problem jer je Kurti duhovno sirotinjski političar i on ne može da prihvati to da će Srbi i Albanci morati da žive zajedno. Kurti je šovinista i na delu vidimo da aktivno pokušava da deskriminiše Srbe na sve moguće načine i to nije politička retorika, već je suštinski tako. Na nama je da jačamo uz pomoć poluga vlasti i da pokušamo da ispostavimo dijalog sa Albancima koji žele suživot. Moramo da izvučemo snagu iz svega ovoga. Mislim da bi naš narod bio mnogo uspešniji u Crnoj Gori i BiH kada bi bio ujedinjen kao Srpska lista. Sloga je naša najveća snaga.

Pavlović je izneo šta on smatra adekvatnim potezom na KiM:

- Moramo da stojimo uz našu državu, da vidimo da pomognemo našem narodu dole, te da institucionalnim rešenjima olakšamo pritisak koji se trenutno vrši na Srbe. Tu su pitanja policije i mnogo drugih otvorenih pitanja. Mislim da će predsednik Srbije, koji u potpunosti razume situaciju, pa će sa Amerikancima da razgovara na tu temu. Iako postoje pritisci na Kurtija, mislim da bi oni morali da budu dosta jači od velikih sila kako bi pružio ruku Srbima jer mi ovde pričamo o osnovnim ljudskim stvarima, čak i nije toliko reč o politici.

Ibrahimović je pričao o povratku u institucije:

- Bilo bi zanimljivo da vidimo šta su analitičari rekli 2021. i godinu kasnije, tada je bio ambijent konstantnih hapšenja, ranjavanja i maltretiranja žena i dece. Bila bi zanimljiva paralela od 2021. i danas. Izlazak iz institucija jeste bio potez koji je mogao da isprovocira međunarodnu zajednicu da reaguje. Bila je stalna represija i napadi na pravoslavne crkve. To je bio potez koji je možda mogao da donese nešto dobro. Međunarodna zajednica, politika Kurtija u to vreme, ali i politika SAD su se preklapale po pitanju nezavisnosti Kosova u punom teritorijalnom integritetu. Razlika je bila u dinamici i načinu sprovođenja. Kurti je imao pritisak koji je primorao 20 odsto stanovništva da ode. On smatra da ne krši te crvene linije o ideji SAD, ali su bila druga vremena. Mislim da je važno da se vrati politička moć i pravo Srba na prostorima Kosova i Metohije.

Ibrahimović je pričao o uticaju turske na Kosovu:

- Turska želi da proširi uticaj na Kfor i posebno su ponosi što su dobili njihove komandante. Retko se dešava da se isti čovek vraća na isti položaj. Nije sve u Kforu, Turska naoružava KBS, obučava ga i želi da od njega napravi vojnu formaciju. To nam govori da je Turska zemlja koja želi da ima svoju sferu interesa na teritoriji Kosova. Tu su Britanija i Nemačka, koje su takođe prisutne u naoružavanju KBS. Ne smemo da budemo emotivni u oceni svega, globalizam je mrtav, sve se svodi na interese. Politika je veština mogućeg i sve ovo treba da nas nauči kako da pristupimo odnosu sa velikim regionalnim igračima.

