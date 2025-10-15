PREKREČEN GRAFIT "KOSOVO JE SRCE SRBIJE" U GRAČANICI: Kosovska policija tražila da se prefarba u plavo, to ipak nije učinjeno (VIDEO)
Grafit „Kosovo je srce Srbije“ ispisan na zaštitnoj ogradi školskog stadiona u Gračanici, prekrečen je tokom jučerašnjeg dana na zahtev tzv. Kosovske policije.
Na drvenoj ogradi obojenoj u bojama srpske trobojke bilo je ispisano „33 DNK“, ali i navijačka poruka „038 Gračanica PFK“, dok je na sredini ograde stajalo „Kosovo je srce Srbije“.
Kosovski policajac koji je obezbeđivao prebrojavanje glasova sa lokalnih izbora koje se odvijalo u fiskulturnoj sali OŠ „Kralj Milutin“ u Gračanici, zahtevao je od direktora škole Vladimira Milkića da se prekreči cela zaštitna ograda u plavo, ali to ipak nije urađeno, već je prekrečen pomenuti natpis belom bojom.
Na zidu iznad uzlaza u fiskulturnu salu nalazi se i veliki mural posvećen Dimitriju Popoviću, ubijenom pre 21 godinu od strane maloletnog Albanca. Ubijen je jednim metkom u glavu.
