Grafit „Kosovo je srce Srbije“ ispisan na zaštitnoj ogradi školskog stadiona u Gračanici, prekrečen je tokom jučerašnjeg dana na zahtev tzv. Kosovske policije.

Na drvenoj ogradi obojenoj u bojama srpske trobojke bilo je ispisano „33 DNK“, ali i navijačka poruka „038 Gračanica PFK“, dok je na sredini ograde stajalo „Kosovo je srce Srbije“.

Kosovski policajac koji je obezbeđivao prebrojavanje glasova sa lokalnih izbora koje se odvijalo u fiskulturnoj sali OŠ „Kralj Milutin“ u Gračanici, zahtevao je od direktora škole Vladimira Milkića da se prekreči cela zaštitna ograda u plavo, ali to ipak nije urađeno, već je prekrečen pomenuti natpis belom bojom.

Na zidu iznad uzlaza u fiskulturnu salu nalazi se i veliki mural posvećen Dimitriju Popoviću, ubijenom pre 21 godinu od strane maloletnog Albanca. Ubijen je jednim metkom u glavu.

mural_dimitrije_popovic.jpg
Foto: Kosovo onlajn

WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.59.38 PM.jpeg
viber_image_2025-10-12_22-54-38-948.jpg
avvvv.jpg
Ilija Kajtez.jpg

