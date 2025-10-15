Slušaj vest

Osnovno tužilaštvo u Severnoj Mitrovici preinačilo je delo pokušaja otmice u napad na šesnaestogodišnju devojčicu iz Malog Zvečana, koji se dogodio u petak, a dvojica osumnjičenih Albanaca puštena su na slobodu, izjavila je za Kosovo onlajn majka devojčice Snežana Stevanović.

Prema njenim rečima, krivično delo koje im je prvo stavljano na teret "pokušaj otmice" preinačeno je u "napad", a osumnjičenima je izrečena zabrana prilaska. Napominje da je ona o promeni kvalifikacije dela saznala iz medija, zbog čega je, kaže, i dalje u šoku.

"Niko nas nije obavestio da je delo preinačeno, ni iz policije ni iz tužilaštva. Kada sam to videla u medijima, bila sam u šoku. Pozvala sam inspektora čiji broj sam sačuvala kada sam mu slala snimke događaja i dokaze. Rekao mi je da je slučaj preuzelo tužilaštvo i da će nas oni o svemu obaveštavati, što se do sada nije desilo. Potvrdio mi je da su oni sada optuženi samo za napad, a ne za pokušaj otmice, što mi je neshvatljivo i strašno", rekla je Stevanović.

Kako je navela, isti inspektor ju je obavestio i da su napadači pušteni, ali da imaju zabranu prilaska njenoj ćerki.

"Ne mogu da verujem da su napadači pušteni da se brane sa slobode, a da nas niko ništa nije obavestio. Inspektor mi je rekao da sada imaju zabranu prilaska, ali mi ništa napismeno nemamo. Koliko god da nas ubeđuje, ne osećam se sigurno, ni ja ni deca. Rekao mi je i da ako ih vidim negde, pozovem policiju, a to je još strašnije", istakla je majka napadnute devojčice.

Kao majka troje dece, Stevanović kaže da se nakon napada boji za bezbednost cele porodice i da svakodnevno ispraća ćerku do škole i čeka je po završetku časova.

"Ne smem da je pustim da prošeta sa drugaricama kao normalna devojčica, tinejdžerka. Ona je druga godina srednje škole, ispraćam je i čekam ispred škole, bojim se da se ista stvar ne ponovi", zaključila je Stevanović.

Incident se dogodio u petak, 10. oktobra, u Malom Zvečanu, kada su dvojica muškaraca iz Južne Mitrovice pokušala da nateraju šesnaestogodišnju devojčicu da uđe u njihov automobil. Oni su se, prema svedočenju žrtve, tri puta vraćali, iako ih je ona odbijala, a sve je delimično zabeležila mobilnim telefonom.