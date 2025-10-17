Slušaj vest

Danas, sa početkom u 17 časova, u glavnom gradu Albanije održaće se protest u znak podrške čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova kojima se sudi u Hagu.

Organizacija ratnih veterana OVK-a pre tri dana je saopštila da se očekuje polazak 60 autobusa iz različitih gradova Kosova ka Albaniji, kako bi učestvovali u ovom protestu, prenosi Ekonomija onlajn.

Protest se organizuje protiv, kako je navedeno, nepravdi koje se čine bivšim čelnicima OVK-a kojima se trenutno sudi u Hagu.

Sličan protest je ranije organizovan i u Prištini, kao i ispred Specijalnog suda u Hagu.

Kurir Politika/ Ekonomija online

