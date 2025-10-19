Slušaj vest

Prva generacija UNS-ove Novinarske škole u Gračanici zakoračila je u svet profesionlanog novinarstva. Polaznici, njih 28 na početku ovog novinarskog putovanja u prilici su da prate predavanja glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta Vojkana Kostića.

Polaznici škole koji dolaze iz Severne Mitrovice, Zvečana i sa centralnog dela KiM upoznaju se sa osnovama novinarstva, veštinama pisanja novinarskih žanrova, poput vesti i izveštaja i specifičnostima onlajn novinarstva, saopštilo je UNS.

Polaznicima je dobrodošlicu poželeo predsednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.

„Ovaj početak je jedna vrsta praznika i ohrabrenje da će ovaj divni posao nastaviti da rade mladi, pametni i dobri profesionalci. Za nas je značajno što je sa nama Oebs koji podržava ovu školu i izuzetni predavači koji će polaznicima pružiti elementarne temelje novinarskog posla“, rekao je on.

Srpskim redakcijama na KiM je potreban podmladak, istakao je Rakočević, pamet, ljubav i elementarna profesionalnost mladih ljudi.

„Poklanjam se pred vašom namerom da uđete, pa makar i na kratko, u jedno predivno, opasno, izazovno, čudno zanimanje koje će vas čitav život terati na preispitivanje — što je jako važno. Dakle, to neće biti slika koju vam neko servira, nego će to biti vaša slika koju ćete vi ponuditi drugima“, rekao je on.

Podsetio je i na skromne početke novinarstva na KiM naglasivši da su današnje generacije novinara deo nove „civilizacije slike“, koja oblikuje savremeno informisanje.

„Kad smo mi počinjali bila je jedna sala gotovo pusta i nije bilo struje. Danas vi pripadate civilizaciji slike i vi ste ti koji ćete slikom menjati naš svet“, istakao je Rakočević.

Glavni i odgovorni urednik novinske agencije Beta Vojkan Kostić, predavač u Školi novinarstva, poželeo je srećan početak polaznicima.

„Izuzetno sam srećan što vidim ovoliko mladih ljudi na jednom mestu. Novinarstvo ima veliku potrebu za novim kadrovima, ali pre svega mladim ljudima. Novinarstvo se uči na jedan interaktivan način, razgovor i rad. Novinarstvo 21. veka ostaće na vama“, istakao je Kostić.

Izrazio je posebno zadovoljstvo što je baš u Gračanici i što je u prilici da znanje i iskustvo prenese ovdašnjoj omladini.

„Kada sam dobio poziv bio sam oduševljen i nijednog trenutka nisam razmišljao da li da prihvatim. Nigde kao ovde ne postoji potreba za mladim novinarima kao što je to u Gračanici, Mitrovici i drugim delovima Kosova“, naveo je Kostić.

Ispred Oebsa polaznicima Novinarske škole u Gračanici obratila se Bojana Miljković koja je izrazila zadovoljstvo zbog pokretanja ove inicijative i istakla važnost obrazovanja mladih u oblasti novinarstva.

„Jako mi je drago da vidim mlade ljude koji su željni da uče, da nauče nešto novo, ali i da izuče ovaj zanat koji nije samo zanat - to je jedna profesija, plemenita profesija, koja doprinosi društvu i boljoj slici koju šaljemo svima nama“, rekla je ona.

To je jedan odgovoran posao, dodala je Miljković, i poručila polaznicima škole da je pred njima izazov da nauče tajne novinarske profesije.

„Sigurna da ćete uspeti u tome jer imate sjajne predavače, Udruženje novinara Srbije i Oebs koji vas podržavaju. Najveća je radost imati mlade ljude koji žele da nauče nešto novo, i želim vam puno sreće u radu“, zaključila je Bojana Miljković.

Već naredne nedelje 25. i 26. oktobra predavanja će polaznicima držati novinarka RTV Ljubica Gojgić.