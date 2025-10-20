Slušaj vest

Srpska lista istakla je da su izborom Rašića prekršeni Ustav, Poslovnik Skupštine, kao i prethodna presuda Ustavnog suda. U žalbu je uključen i zahtev za donošenje privremene mere kako bi se, kako navode, sprečile neustavne radnje koje mogu izazvati nepopravljivu štetu, piše Gazeta Blic.

Prvu žalbu Srpske liste, koja se takođe odnosila na izbor potpredsednika parlamenta, sud je razmatrao početkom septembra, kada je predsednik Skupštine Kosova Dimalj Baša proglasio parlament konstituisanim, iako potpredsednik iz redova srpske zajednice nije bio izabran.

Na osnovu te žalbe, 5. septembra Ustavni sud je suspendovao rad Skupštine na 25 dana, usvojivši zahtev za privremenu meru. U punoj presudi sud je naveo da Skupština nije bila konstituisana i da je potrebno izabrati potpredsednika iz redova srpske zajednice kako bi se omogućilo formiranje nove vlade.

U odluci Ustavnog suda naglašeno je da predlog za potpredsednika iz nevećinskih zajednica mora doći od većine ili najvećeg broja poslanika iz te zajednice, ali da pravo veta koje bi blokiralo proces nije dozvoljeno.

Kako nijedan poslanik Srpske liste nije dobio dovoljan broj glasova, Baša je zatražio da predlože i kandidata van svoje poslaničke grupe, Nenada Rašića. Iako je taj zahtev odbijen od strane Srpske liste, kandidatura Nenada Rašića stavljena je na glasanje i dobila je potrebnu većinu.

Deveti saziv skupštine proglašen je konstituisanim 10. oktobra.

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je dan kasnije mandat za formiranje nove Vlade Kosova poverila lideru Samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju, koji ima rok do 26. oktobra da predstavi sastav i program nove izvršne vlasti.

Za izbor nove vlade potrebna je podrška najmanje 61 poslanika. Samoopredeljenje je na izborima 9. februara osvojilo 48 mandata u Skupštini Kosova koja broji ukupno 120 poslanika.

Ukoliko Kurti ne uspe da obezbedi potrebnu većinu, Osmani je dužna da u roku od 10 dana pokrene nove konsultacije sa političkim partijama i, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, mandat za sastav vlade poveri drugom kandidatu koji dokaže da ima podršku većine.

Novi mandatar imao bi rok od 15 dana da skupštini predstavi sastav svog kabineta. Ako ni u drugom pokušaju ne bi bila izabrana vlada, Osmani bi raspisala nove izbore, koji moraju biti održani najkasnije 40 dana od dana raspisivanja.