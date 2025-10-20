Slušaj vest

Sedmoro Srba privedenih u akcijama tzv. kosovske policije u Zubinom Potoku i Zvečanu pušteno je nakon ispitivanja. Način njihovog privođenja, prema navodima Srba sa Kosmeta, uznemirio je meštane, kao i porodice uhapšenih.

Reporter Kurir televizije, Darko Mirković, otkrio je za emisiju "Redakcija" kako su izgledali pretresi:

Darko Mirković Foto: Kurir Televizija

- Tzv. kosovska policija izvršila je upad na srpsku teritoriju, odnosno radi se o opštini Zvečan. Priličo je zastrašujuće bilo jel se radilo o višečlanim porodicama. O tome najbolji govori primer porodice Kasalović iz Zubinog potoka, gde su otac i majka sa četvoro dece bili u 6 ujutru iznenađeni ovakvom posetom. Sa druge strane, pripadnici tzv. kosovske policije bili su naoružani dugim cevima - kaže Mirković i dodaje:

- Najgore u celoj priči je to što nisu znali ni koga traže, ni šta traže. Već su želeli da nađu dokaze o ubistvu pripadnika Euleksa, albancu koji je poginuo 2013. godine. Jučarašnji 19. oktobar je možda po njima bio pravo vreme, po njima, da se nađu neki dokazi. Srbi su u strahu, ne znaju šta će ih sutra čekati. Smatra se da to nije novost neka. Imamo i neoglašavanje međunarodne zajednici. Sedmoro Srba je juče privedeno, pušteni su kući, ali strah i neizvesnost postoje

