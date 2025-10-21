Slušaj vest

Suđenje u slučaju Banjska koje se vodi pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini protiv Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića danas je odloženo zbog nepojavljivanja svedoka.

D. A. koja je danas trebalo da svedoči, nije se pojavila na ročištu, a sudija je istakao da je umesto nje poziv primio njen otac uz obrazloženje da se ona nalazi u Srbiji.

Naveo je da se u ovim uslovima ne može nastaviti sa ročištem, a naredno je zakazano za 27. oktobar.

Sudija je dodao da će tada biti ispitan svedok iz Severne Makedonije.

Jučerašnje ročište u ovom slučaju bilo je zatvoreno za javnost na zahtev tužioca zbog svedočenja zaštićenog svedoka.

Maksimović, Tolić i Blagojević optuženi su za napad na ustavni poredak i bezbednost Kosova i terorizam, a uhapšeni su neposredno nakon dešavanja u Banjskoj 2023. godine i od tada se nalaze u pritvoru.

Oni su deo optužnice koju je Specijalno tužilaštvo Kosova objavilo protiv 45 osoba za oružani sukob u Banjskoj.