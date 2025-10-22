Slušaj vest

U proteklih šest meseci nije ostvaren napredak u dijalogu Beograda i Prištine, ocenjeno je na sednici Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je održana tokom jučerašnjeg dana.

Srbiju je predstavljao šef diplomatije Marko Đurić, a o ovoj temi govorio je Ognjen Gogić, politikolog:

Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Ako pratimo dešavanja Saveta bezbednosti poslednjih godina, onda možemo da kažemo da je ova podrška bila očekivana. Radi se o izveštaju koji podnosi izvestilac dva puta godišnje Savetu bezbednosti i nakon čega uvek sledi sednica da se o tome razmatra i raspravlja. Poslednjih godina zaista svaki put, došlo je do toga da prvo izvestilac sačini izveštaj koji je veoma kritičan prema vlastima u Prištini, a da se onda čuju takođe vrlo oštre osude od strane predsednika a onda se zapravo čuje eho od svih drugih ambasadora tamo, bilo da su iz zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova ili ne, čak i saveznika Kosova kao što su Amerika, Britanija ili Nemačka. Oni zapravo svi ponavljaju te kritike - istakao je Gogić.

Gogić ističe da je situacija na Kosovu zabrinjavajuća i dramatična jer se krše osnovna ljudska prava:

- I ovoga puta su oni ponovili sve te veoma oštre ocene. Međutim, drugo pitanje je da li to ima efekte na terenu. Već godinama slušamo o tome da se u sali Saveta bezbednosti čuju te oštre ocene i da se zapravo pruža podrška Srbiji i srpskom narodu na Kosovu, ali onda na terenu se ništa ne menja. Ono što se meri, jeste delo, kakvi su efekti na terenu, a oni nisu takvi da se situacija popravlja uprkos svemu tome što se čuje u toj sali.

