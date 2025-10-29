Slušaj vest

Oni su na put dug oko 315 kilometara jutros rano krenuli iz Rudnice, a u grupi su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš i sa severa Kosova i Metohije, odnosno Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, kao i iz Štrpca.

Uz srpske trobojke, veru i odlučnost da istraju u ovom herojskom podvigu i predju najveći broj kilometara do sada, oni poručuju da im je motiv da budu uz svoju državu i svojim primerom pokažu kako ne žele zaustavljanje Srbije jer je samo jaka i napredna Srbija spremna da sačuva svoj narod u južnoj pokrajini.

Oni poručuju da su čuli poziv predsednika Srbije da se u Novom Sadu planira veliko narodno okupljanje Srba koji se protive blokadama i zaustavljanju Srbije i da im je to bio motiv da krenu.

- Danas smo nas 60 krenuli sa Kosova i Metohije da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića i damo punu podršku našoj državi. Mi znamo najbolje kako se voli i poštuje Srbija i da pokažemo svima da ćemo da istrajemo ovaj put uz Božju pomoć i da pokažemo blokaderima da smo uz pravilnu i jaku Srbiju - naveo je Danilo Gudžić iz Dobrotina.

Četvrti put idu peške

Srbi sa KiM idu peške do Novog Sada da podrže Aleksandra Vučića Foto: Kurir

Ovo je već četvrti put da Srbi sa Kosova i Metohije peške idu na skup podrške svojoj državi i predsedniku Vučiću, to su činili i 2019, 2023 godine, kao i aprila 2025, a sada su ponovo krenuli u novi podvig.

Među njima su iskusni "pešaci" koji već imaju stotine predjenih kilometara u nogama, ali i mnogo novih članova spremnih da istraju na ovom izazovnom putu sa svojim braćom sa KiM.

