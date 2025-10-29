Slušaj vest

U Raški je večeras priređen doček za grupu od 60 Srba sa KiM koji od jutros pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup koji će u tom gradu biti održan za desetak dana. Oni su posle pređenih 40 i više kilometara večeras stigli do mesta Ušće, gde ih je dočekalo više od 600 ljudi uz vatromet, bakljadu i srpske pesme sa KiM.

Okupljeni su nosili transparente na kojima piše „Podrška srpskom narodu sa Kosova i Metohije“ i „Hvala vam heroji sa Kosova i Metohije“.

Foto: Kosovo Online

Vidno iscrpljeni, pešaci sa Kosova zahvalili su na velelepnom dočeku i poručili da im ništa ne pada teško za njihovu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, jer, kako dodaju, uvek mogu da računaju na njihovu podršku kada je najteže.

Žarko Milovanović iz Severne Mitrovice zahvalio je narodu koji im na svakom koraku pruža podršku.

„Želim prvo da se zahvalim na veličanstvenom dočeku domaćinima i narodu, to nam mnogo znači. Krenuli smo iz Rudnice, nekih 40-ak kilometara smo prešli. Vreme nas je poslužilo. Ovde završavamo večeras naše pešačenje. I pored toga što nas je uhvatio mrak i što smo iscrpljeni, mi ne odustajemo od našeg cilja, idemo u Novi Sad da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je uvek uz nas Srbe sa Kosova i Metohije i bori se za nas. Želim još jednom da se zahvalim ljudima koji su nas uz put podržali i dali nam podstrek. Kao što znate put nije lak, ali izdržaćemo. Po našoj proceni trebaće nam desetak dana do cilja“, naveo je Milovanović.

Foto: Kosovo Online

Srbe sa KiM dočekao je načelnik Raškog okruga Stefan Adžić, ali i omladinci u nošnjama sa pogačom, po tradicionalnim srpskim običajima.

„Velika nam je čast da u Ušću dočekamo naše heroje sa Kosova i Metohije koji su krenuli da pokažu podršku predsedniku Srbije Vučiću, ali i da nam je svima dosta blokada i podela. Srbija se uvek nalazila pred izazovima, za poslednjih godinu dana možda i najvećim, ali za sve to vreme predsednik Vučić je bio garant mira i stabilnosti i zato i ne čudi ovoliki broj Srba koji je krenuo sa KiM, ali i veliki broj ljudi koji ih je dočekao ovde“, naveo je Adžić.

Foto: Kosovo Online

Srbima iz Štrpca, Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja, Dobrotina prilazili su meštani Raške da se slikaju i porazgovaraju, a poseban trenutak je bio kada je dečak prišao pešacima da se zajedno slikaju podugavši tri prsta.

Uz pesm, proslavu i druženje, Srbi sa KiM uputili su se potom organizovano na odmor, kako bi sutra nastavili svoj put ka Kraljevu.