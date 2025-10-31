Slušaj vest

Pešaci si KiM koji idu ka Novom Sadu nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, a priključili su im se i meštani okolnih mesta, među kojima i jedna gospođa koja je želela da nosi srpsku trobojku i pruži im na ovaj način dodatnu podršku i podstrek.

Grupa brojčano raste iz dana u dan, prati ih lepo vreme, a plan je da večeras stignu do Preljine.

Srbi sa KiM
Foto: Kurir

Podsetimo, 60 Srba je u sredu krenulo iz Rudnice na put dug 315 kilometara, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije – Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova i Metohije - Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zibinog Potoka.

Ne propustitePolitika"BRAĆO, IZDRŽITE"! Bojana povreda omela da nastavi pešačenje sa KiM do Novog Sada: Više od svega mi je teško palo što prekidam pešačenje i ostavljam braću
Screenshot 2025-10-30 200440.png
Politika"BOJ SE BIJE, ZASTAVA SE VIJE ZA SLOBODU SRBIJE" 2.000 ljudi dočekalo Srbe sa KiM u Kraljevu! Spektakularno - bakljada, vatromet i trobojke za heroje FOTO/VIDEO
Srbi sa kim.jpg
SRBI NA KIMSRBI SA KIM NASTAVLJAJU PUT KA NOVOM SADU, ORI SE "JA SAM MOMČE SA KOSOVA" Pešacima se u koloni pridružili i meštani Raške i Kraljeva
Grupa Srba sa KiM koja pešači ka Novom Sadu
SRBI NA KIMVELIČANSTVEN DOČEK SRBA KOJI SA KiM PEŠAČE DO NOVOG SADA Stigli do mesta Ušće, dočekalo ih više od 600 ljudi uz vatromet, bakljadu i srpske pesme
Srbi sa KIM ,pešačenje ,Srbija