Veliki broj građana sa zastavama i transparentima podrške okupili su se u Norveškoj kući da pozdrave svoj narod sa KiM, a tu su bili i najmlađi koji su nosili pogaču.

Srbi sa KiM, koji već četvrti dan pešače ka Novom Sadu, prethodno su zajedno sa svojim sunarodnicima iz Kraljeva, Raške i Čačka u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalili sveće i odali poštu tragično stradalima u padu nadstrešnice.

Oni su jutros, pre početka nove rute pešačenja, došli u crkvu u Preljini kako bi se pomolili za 16 stradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Oni su potom nastavili svoj put ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada, a pored pešaka iz Raške i Kraljeva, jutros im se u koloni pridružilo i deset meštana Čačka i petoro sunarodnika iz Lučana.

Srbi sa KiM idu peške do Novog Sada da podrže Aleksandra Vučića Foto: Kurir

Na ovaj način oni žele da zajedno pošalju poruku jedinstva i sloge.

