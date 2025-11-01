Slušaj vest

Na pravoslavnom groblju u Prištini jutros su desetine Srba iz ovog grada, ali i oni koji od 1999. godine više ne žive u njemu, obišli grobove i zapalili sveće članovima porodice ili prijateljima koji tu počivaju. Iako je groblje delimično očišćeno i uređeno, i dalje je veliki broj spomenika oskrnavljen.

Iz godine u godinu sve manji broj Srba dolazi na zadušnice u Prištini, a oni koji su se nakon 1999. godine nastanili u okolnim mestima ne propuštaju priliku da obiđu grobove i zapale sveću.

Đurđa Drmončić iz Prištine napominje da je prištinsko pravoslavno groblje stravičan prizor.

„Predeo sveti gde su polupana vrata, prozori naše prelepe kapele koju su preci gradili, zatim su je bombarderi bombardovali, a onda vandali nastavili da i dalje proizvode i produbljuju krizu. Umesto da međunarodna zajednica, Kfor, Unmik i sve ostale organizacije posvete pažnju našem svetom narodu, precima, ovde su sve narodni heroji, ovo je njighova večita kuća, bezbrižna, mi smo tako smatrali, kao jedno mirovanje, tihovanje, međutim, ovo je sada jedno mučilište gde niti oni imaju mira, niti mi. Oni su poniženi, postiđeni i potcenjeni“, rekla je Drmončić.

Miodrag Simić iz Ugljara navodi da se na zadušnice u Prištini uvek sreću isti ljudi.

1/9 Vidi galeriju Mitrovske zadušnice u Prištini Foto: Printscreen/Kosovo Online

„Groblje je očišćeno, i priliči onome kako treba da bude, samo još da se obnove ti porušeni spomenici, i trebalo bi da se obnovi ova kapela, a čujem da je i ona druga oštećena. Vidite da je lep dan, ali da ljudi nema, kao i uvek, dolaze isti, ne znam da li ne smeju ili nemaju vremena“, rekao je Simić.

Branko Stojković dodaje da je groblje u Prištini sada u pristojnom stanju, što, kako ističe, nije slučaj u drugim mestima na Kosovu odakle su Srbi proterani.

„Ovo groblje je korektno u odnosu na neka druga groblja koja su bila u srpskim sredinama. Ali naroda nema, ne dolazi, kad neko dođe, svako svoje održava“, rekao je Stojković.

Slavica Rakić, koja je obišla grobove svojih roditelja, navodi da joj je drago što može da zapali sveću.

„Tužno je, ali šta ćemo, tako je-kako je. Pre je bilo naroda, i sada ih ima, ali šta je to, dvoje-troje, nekoliko njih. Danas mi se čini da ih je i više u odnosu na prethodnu zadušnicu, dvoje troje sam ljudi srela i vratila se“, rekla je Rakić.

Prištinski paroh otac Staniša Arsić takođe navodi da je groblje poslednjih godina uređenije u odnosu na prethodni peirod.

„I danas na Mitrovske zadušnice smo došli na prištinsko groblje da se pomolimo za pokoj duše naših predaka, preminulih srodnika, braće i sestara, kao i za sve one znane i neznane vernike koji su ovde pohranjeni i čije se kosti ovde nalaze. Nažalost, i vi ste svedoci, kao i ja, da u poslednjih nekoliko godina sve manji broj ljudi dolazi, tako da, ne bih kalkulisao sa nekom brojkom, ali je sve manje vernika koji obilazi prištinsko groblje“, rekao je otac Staniša.

On je ukazao na građevinske radove u blizini pravoslavnog groblja.

„Imamo neke radove koji se ovde odvijaju pored srpskog pravoslavnog groblja u Prištini, a to je nekakav put ili železnički kolosek koji prolazi neposredno pored groblja, tako da je sa donje strane ograda skinuta, a nije vraćena, u šta i sami možemo da se uverimo, da su tamo neka grobna mesta, koja su pored samog iskopa, već na ivici da uruše. Ovim putem apelujem javnost, i ljude u Prištini koji su zaduženi, da vrate ogradu u najkraćem roku i da se to što pre sanira da ne bi došlo do urušavanje grobih mesta“.

Sveštenik je dodao da organizovanog dolaska na zadušnice nema unazad nekoliko godina.