Slušaj vest

Na administrativnom prelazu Jarinje jutros je uhapšen N.U. iz Goraždevca, a tzv. kosovska policija sprovodi pretres njegove porodične kuće u tom selu.

Prema rečima rođaka, kako prenosi Radio Goraždevac, policija je upala u dom čiji je član porodice ranije danas priveden, a reč je o N.U. koji živi i radi u Beogradu kao pripadnik saobraćajne policije.

Kako navodi taj mediji, razlozi hapšenja za sada nisu poznati, kao ni to da li je pretres povezan sa tim slučajem.

Ne propustiteSRBI NA KIMKURTIJEVI SPECIJALCI UPADALI U KUĆE NAORUŽANI, SVE IZLOMILI I ISPREVRTALI Porodice uhapšenih Srba na KiM opisali uznemiruće scene: "Deca su prestravljena"
Zubin Potok
SRBI NA KIMOTAC I SIN UHAPŠENI NA KIM ZBOG IKONA I GRBA SRPSKOG KLUBA Posetili manastir Dečane, a onda ih presrela policija lažne države (VIDEO)
Gazeta.jpg
Politika"ŠOKANTAN SNIMAK IZ SEVERNE MITROVICE" Starović o hapšenju Srba na KiM: Oštra slika policijske okupacije, neviđena bilo gde drugo u modernoj Evropi (VIDEO)
hapšenje Srba na KiM
PolitikaKURTIJEVA POLICIJA PONOVO HAPSI SRBE: U Severnoj Mitrovici uhapšene dve osobe srpske nacionalnosti (VIDEO)
Severna Mitrovica