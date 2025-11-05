SRBI NA KIM
SRBI KIM KOJI PEŠAČE NASTAVILI PUT: Danas stižu do Beograda da podrže otadžbinu (video)
Grupa Srba iz Kosova i Metohije je prethodne noći stigla u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo, a danas stižu u Beograd.
Foto: Kurir
Od Meljaka, idu preko Čukarice, a onda nastavljaju dalje preko Sajma, pa do početka Kneza Miloša.
A posebna grupa se okuplja kod Muzeja Jugoslavija oko 16 sati i kreće samostalno.
Foto: Kurir
Obe grupe se spajaju na početku Kneza Miloša.
