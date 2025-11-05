Slušaj vest

Grupa Srba iz Kosova i Metohije je prethodne noći stigla u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo, a danas stižu u Beograd.

Srbi sa Kim
Foto: Kurir

Od Meljaka, idu preko Čukarice, a onda nastavljaju dalje preko Sajma, pa do početka Kneza Miloša.

A posebna grupa se okuplja kod Muzeja Jugoslavija oko 16  sati i kreće samostalno.

Srbi sa KiM (6).jpg
Foto: Kurir

Obe grupe se spajaju na početku Kneza Miloša.

Srbi sa KiM krenuli iz Meljaka ka Beogradu Izvor: Kurir

IMG-20251103-WA0046.jpg
WhatsApp Image 2025-11-03 at 2.58.36 PM (1).jpeg
Srbi sa KiM pešačenje Lazarevac
Kosovo i Metohija