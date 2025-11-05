Slušaj vest

Braću s Kosmeta, Beograđani su dočekali na Petlovom brdu raširenih ruku, uz osmehe i osveženje da malo predahnu i da se okrepe pre nego što kolona nastavi do konačnog cilja, početka ulice Kneza Miloša u samom centru Beograda.

Komšije, majke sa decom... izašli su na ulicu da dočekaju umorne putnike koji su u Beograd ušli s morem zastava Srbije.

Srbi sa KiM koji pešače do Beograda stigli do Vidikovca Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić

Inače, grupa Srba iz Kosova i Metohije prethodne noći stigla je u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo, a danas stižu u Beograd.

Doček za Srbe sa KiM na Vidikovcu Foto: Kurir

Od Meljaka, idu preko Čukarice, a onda nastavljaju dalje preko Sajma, pa do početka Kneza Miloša. A posebna grupa se okuplja kod Muzeja Jugoslavija oko 16 sati i kreće samostalno.

Obe grupe se spajaju na početku Kneza Miloša.

Doček Srba sa Kosova Izvor: Kurir

