Grupa Srba sa Kosova i Metohije koja već danima pešači na putu do Beograda, stigla je danas nadomak samog cilja.
komšije izašle da ih pozdrave
VELIČANSTVEN DOČEK ZA BRAĆU S KOSMETA, VIJORI SE MORE SRPSKIH TROBOJKI: Srbi sa KiM stigli do Petlovog brda dočekani raširenih ruku, osmesima i osveženjem FOTO
Braću s Kosmeta, Beograđani su dočekali na Petlovom brdu raširenih ruku, uz osmehe i osveženje da malo predahnu i da se okrepe pre nego što kolona nastavi do konačnog cilja, početka ulice Kneza Miloša u samom centru Beograda.
Komšije, majke sa decom... izašli su na ulicu da dočekaju umorne putnike koji su u Beograd ušli s morem zastava Srbije.
Srbi sa KiM koji pešače do Beograda stigli do Vidikovca Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić
Inače, grupa Srba iz Kosova i Metohije prethodne noći stigla je u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo, a danas stižu u Beograd.
Doček za Srbe sa KiM na Vidikovcu Foto: Kurir
Od Meljaka, idu preko Čukarice, a onda nastavljaju dalje preko Sajma, pa do početka Kneza Miloša. A posebna grupa se okuplja kod Muzeja Jugoslavija oko 16 sati i kreće samostalno.
Obe grupe se spajaju na početku Kneza Miloša.
