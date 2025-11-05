Slušaj vest

Mediji prenose da je reč o službeniku Kancelarije EU na Kosovu koji uživa diplomatski imunitet.

U policijskom izveštaju navodi se da se incident dogodio u utorak uveče, a žrtva je navodno zadobila dve rane, nakon čega joj je ukazana medicinska pomoć.

Po uputstvima lekara koji je dežurao, ranjeni je prevezen u Univerzitetski-klinički centar dok je policija pokrenula istragu o slučaju.

Portal Sinjali prenosi da je reč o službeniku Kancelarije Evropske unije na Kosovu, koji je identifikovan kao Stefan Ilijanov Šejnov, star oko 49 godina, i uživa diplomatski imunitet.

Prema početnim medicinskim podacima, povređeni ima dve ubodne rane, jednu na vratu i jednu na grudima, za koje se sumnja da su nastale oštrim predmetom.

Šejnov nije bio u mogućnosti da da izjavu i za sada su mesto incidenta, okolnosti i počinilac nepoznati.

U slučaj su bile uključene istražne jedinice Regionalne policijske direkcije u Đakovici, dok je po nalogu tužioca za teška krivična dela slučaj pokrenut kao „pokušaj ubistva“.