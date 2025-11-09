Slušaj vest

Svečlja mu je zamerio da time krši izborna pravila, pa ga je čak i fotografisao, na šta mu je mladić uzvratio da bi trebalo da zna da ne može da ga fotografiše i da „vide na sudu“, preneo je Reporteri.

Svečlja je fotografiju mladića objavio na društvenim mrežama.

„'Institucionalisti' krše izborni zakon ispred biračkog mesta sa stranačkim simbolima. Panika!“, napisao je Svečlja na Fejsbuku.

Na snimku koji je objavljen u medijima, čuje se kako Svečlja govori mladiću da stranački simboli nisu dozvoljeni u blizini biračkog mesta.

„Nije vam dozvoljeno da me slikate, ministre, trebalo bi da bolje poznajete zakone, vidimo se na sudu“, odgovorio je mladić, koji je, između ostalog dodao da „čeka gradonačelnika“.

Svečlja ga je, ipak, fotografisao.

Inače, izbornu trku u Prištini danas vode upravo kandidat DSK Perparim Rama i kandidat Samoopredeljenja Hajrula Čeku.