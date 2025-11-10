Na Hramovnoj i gradskoj slavi Severne Mitrovice ispred Hrama Svetog Dimitrija, juče je iz slavskog kolača petogodišnja Gala Miketić iz tog grada izvukla zlatnik vredan 900 evra , koji je poklon Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja luke.

"Posebno nas raduje što je dete izvuklo vredan poklon i čestitamo Gali koja je bila najsrećnije ruke, da joj zlatnik donese sreću, zdravlje i radost u njenom životu. Mi ćemo našu tradiciju za Mitrovdan nastaviti i narednih godina. Verujem da će doći vreme kada će i meni vlasti na Kosovu dozvoliti ulazak kako bih prisustvovao velikom prazniku, uvek ponosan što sam počasni građanin Kosovsko mitrovičkog okruga i ovog grada", dodao je Arlov.