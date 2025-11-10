Slušaj vest

Na Hramovnoj i gradskoj slavi Severne Mitrovice ispred Hrama Svetog Dimitrija, juče je iz slavskog kolača petogodišnja Gala Miketić iz tog gradaizvukla zlatnik vredan 900 evra, koji je poklon Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja luke.

Odbor je Hramu Svetog Dimitrija poklonio zlatnik u liku tog sveca i amblema Odbora, povodom obeležavanja Hramovne i gradske slave Kosovske Mitrovice.

"Ovo je šesti put da poklanjamo zlatnik za Mitrovdan. Pet godina za redom, od 2015. do 2019.", rekao je predsednik Odbora Milorad Arlov.

Posvetu i čestitku Odbora petogodišnjoj Gali Miketić uručila je Ivana Rakić, rukovodilac Dnevnog centra "Podrži me - 9.januar", dugodišnji član i pomoćnik Arlova.

"Posebno nas raduje što je dete izvuklo vredan poklon i čestitamo Gali koja je bila najsrećnije ruke, da joj zlatnik donese sreću, zdravlje i radost u njenom životu. Mi ćemo našu tradiciju za Mitrovdan nastaviti i narednih godina. Verujem da će doći vreme kada će i meni vlasti na Kosovu dozvoliti ulazak kako bih prisustvovao velikom prazniku, uvek ponosan što sam počasni građanin Kosovsko mitrovičkog okruga i ovog grada", dodao je Arlov.

Kurir.rs/Kosovo Online

