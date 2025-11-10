"Svim ljudima dole na KiM upućujem velike čestitke i svaka im čast - u nemogućim uslovima da ostvare deset od deset pobeda, to je potpuno jedan impozantan podvig naših ljudi dole koji iz minuta u minut trpe teror i proganjanje i uspeli su da ostvare pobedu. Evo sada u Klokotu naš kandidat ima nešto više od 90 odsto podrške. To dovoljno govori da možete vi da vršite zulum koliko god hoćete, ali ljudi pokazuju šta žele, koga žele, koga podržavaju i tu je jasno", rekao je Glišić za TV Pink.