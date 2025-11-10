Na putu Leposavić-Mitrovica, u blizini Sočanice, u toku je uklanjanje vozila Kfora koje se prevrnulo danas oko 14.30 časova, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici u prekidu, a kolona sa obe strane je duga oko pet kilometara .

Šef za planiranje i operativno ocenjivanje regionalne operative Mitrovica Sever, poručnik Erduan Baljići, potvrdio je da se radi o intervenciji na uklanjanju vozila sa kolovoza, kao i da će akcija uskoro biti završena, a saobraćaj normalizovan.