Humanitarna organizacija "Solidarnost za Kosovo" predvođena Arnoom Gujonom, u saradnji sa Eparhijom raško - prizrenskom rekonstruisala je školski kompleks "Desanka Maksimović" u selu Berivojce kod Kosovske Kamenice.

Ovaj školski kompleks predstavlja jednu od najvećih obrazovnih ustanova u ovom delu Kosova i Metohije, koji pohađa 83 učenika. Obuhvata vrtić, koji je ranije obnovljen uz podršku "Solidarnosti za Kosovo", osnovnu i muzičku školu, čineći obrazovnu celinu za srpsku decu iz ovog kraja.

"Za renoviranje škole smo izdvojili više od 80.000 evra. Obimna rekonstrukcija obuhvatila je zamenu kanalizacione mreže, sistema grejanja, hidroizolacije, električnih instalacija, krovnog lima na jednom objektu i mokrih čvorova", rekao je Arno Gujon.

Dosadašnjih devet peći na čvrsto gorivo zamenjeno je jednim savremenim kotlom koji ravnomerno greje sve objekte u okviru školskog kompleksa. Škola više nema poljski toalet, već raspolaže modernim, uređenim i higijenski potpuno opremljenim sanitarnim čvorovima.

"Kada vidite koliko su deca srećna što konačno borave u toplim učionicama i imaju normalne toalete, onda vam postane jasno u kakvim uslovima žive i koliko je ova pomoć važna. Za više od 20 godina naša humanitarna organizacija obnovila je ukupno 54 škole za đake na Kosovu i Metohiji što je rezultat na koji smo izuzetno ponosni. Naš cilj je da se deci obezbede normalni uslovi za obrazovanje, kao što imaju njihovi vršnjaci širom sveta, jer na KiM škola je ponekad jedino mesto van kuće gde mogu da se druže i uče", rekao je Gujon.

Ovaj projekat samo je deo dugoročnog rada humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo", koja već više od dve decenije neprekidno podržava srpske narod na Kosovu i Metohiji.